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另類災情！暴雨襲台香港腳病患激增2成　男子腳全是黴菌還潰爛

▲茂盛醫院,香港腳,鍾佩宜。（圖／記者游瓊華攝）

▲台灣各縣市連日大雨成災，醫院門診也出現另類災情，醫院統計，因豪雨成災罹患香港腳前來就診病人約增加2成。（圖／茂盛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台灣各縣市連日大雨成災，醫院門診也出現另類災情！台中茂盛醫院統計，因豪雨成災罹患香港腳前來就診病人約增加2成，有病患因大雨潮溼悶熱罹患香港腳不自知，因搔癢、起疹，逕行至藥局購買藥膏塗抹後，病情沒獲改善，反而疹子從腳指擴散至腳背和腳底，腳部潰爛險些引發蜂窩性組織炎。

▲茂盛醫院,香港腳,鍾佩宜。（圖／記者游瓊華攝）

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▲男子腳部的疹子從腳指頭擴散至腳背、腳底。（圖／茂盛醫院提供）

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，一名男病患到院求診，透露因近日大雨潮溼悶熱，腳底搔癢不已，還出現小疹子，不僅到藥局買藥塗也沒用，疹子還從腳指頭擴散至腳背、腳底。

鍾佩宜表示，進一步檢查發現，患者的腳部已經長出很多黴菌，腳背的疹子變多，還產生潰瘍、潰爛的情形，協助消毒清潔後，開立抗黴菌藥膏給患者，經1周2周塗抹已得到大幅改善。若是病情更為嚴重的患者，可同時服用藥物，會有快速療效。萬一是糖尿病患者或傷口感染癒合不良的人，治療期恐需1個月之久。

▲茂盛醫院,香港腳,鍾佩宜。（圖／記者游瓊華攝）

▲鍾佩宜提醒民眾，若足部有搔癢、疹子、脫屑、趾間發紅、腳跟和足底或兩側增厚等現象，建議至皮膚科就醫。（圖／茂盛醫院提供）

鍾佩宜也提到，最近患有香港腳(足癬)、甲癬的前來就醫的民眾增加約2成，判斷是因為近日大雨不斷，很多民眾上下班時鞋子泡濕了，甚至有人家中淹水，雙腳長時間泡在髒水中，才引發相關的皮膚病，提醒民眾若發現足部有搔癢、疹子、脫屑、趾間發紅、腳跟和足底或兩側增厚等現象，建議至皮膚科就醫，不要自行購買藥膏擦拭，否則恐因細菌感染而引發蜂窩性組織炎，甚至有致死可能。

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