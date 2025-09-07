她驗DNA驚見77名手足「實際恐達350人」　生父竟瘋狂捐精

▲澳洲一名女子發現，她恐怕擁有350名同父異母手足。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名女子做了DNA檢測，意外發現竟有77名同父異母的手足，更驚人的是，實際數字估計可能高達350人，原因是他們都透過試管嬰兒療程出生，生父卻是一名「超級捐精者」，如今已經聯繫上的所有人，都非常擔心近親通婚的風險。

琳德爾（Lyndal Bubke）1990年代初期透過昆士蘭生殖醫學集團（Queensland Fertility Group）的試管嬰兒療程出生，直到最近進行DNA及祖源檢測，才得知身世之謎。一開始，檢測結果僅發現11名同父異母手足，但隨著調查進一步深入，數字竟不斷攀升至77人。

原來，向琳德爾父母提供精子的捐精者，5年期間竟向同一間診所捐贈多達325次，或許並非每一次都促成寶寶誕生，但此人很可能也向其他診所提供精子，因此實際數字恐怕更加驚人。她接受節目「A Current Affair」採訪時說，「我們推估，可能有250到350名手足存在，這還是一個相當保守的估計。」

這也帶來實際困擾，琳德爾一名同父異母手足蓋比（Gabe）說，「約會時我必須很謹慎，第一次見面就要詢問對方是否知道自己的身世背景？你爸媽真的是親生的嗎？」另一名手足薩米（Sammy）則擔心兒女面臨更高的近親通婚風險。

在琳德爾出生的年代，捐精者可以保持匿名，但此法規已於2005年修改。目前，所有經捐精出生的澳洲人、包括2004年前因匿名捐贈而出生的人，都可以獲得基因親屬的資訊。但在昆士蘭州，這些紀錄不像其他州一樣集中保存在精子捐贈登記中心，而是由診所個別保管，而當年的紙本紀錄難以追蹤。

目前新南威爾斯州（NSW）和西澳州（Western Australia）限制同一名捐贈者最多只能讓5個家庭受孕，昆士蘭州去年才將標準提高到10個家庭，與南澳州（South Australia）和維多利亞州（Victoria）相同。不過，琳德爾如今呼籲建立全國精子捐贈者登記制度，並將家庭數量上限降至6個。

昆士蘭生殖醫學集團對此回應，2006年起已自主實施每名捐贈者最多服務10個家庭的政策，符合昆士蘭州最新法規要求，並且持續致力於保持透明度。