　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她驗DNA驚見77名手足「實際恐達350人」　生父竟瘋狂捐精

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲澳洲一名女子發現，她恐怕擁有350名同父異母手足。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名女子做了DNA檢測，意外發現竟有77名同父異母的手足，更驚人的是，實際數字估計可能高達350人，原因是他們都透過試管嬰兒療程出生，生父卻是一名「超級捐精者」，如今已經聯繫上的所有人，都非常擔心近親通婚的風險。

琳德爾（Lyndal Bubke）1990年代初期透過昆士蘭生殖醫學集團（Queensland Fertility Group）的試管嬰兒療程出生，直到最近進行DNA及祖源檢測，才得知身世之謎。一開始，檢測結果僅發現11名同父異母手足，但隨著調查進一步深入，數字竟不斷攀升至77人。

原來，向琳德爾父母提供精子的捐精者，5年期間竟向同一間診所捐贈多達325次，或許並非每一次都促成寶寶誕生，但此人很可能也向其他診所提供精子，因此實際數字恐怕更加驚人。她接受節目「A Current Affair」採訪時說，「我們推估，可能有250到350名手足存在，這還是一個相當保守的估計。」

這也帶來實際困擾，琳德爾一名同父異母手足蓋比（Gabe）說，「約會時我必須很謹慎，第一次見面就要詢問對方是否知道自己的身世背景？你爸媽真的是親生的嗎？」另一名手足薩米（Sammy）則擔心兒女面臨更高的近親通婚風險。

在琳德爾出生的年代，捐精者可以保持匿名，但此法規已於2005年修改。目前，所有經捐精出生的澳洲人、包括2004年前因匿名捐贈而出生的人，都可以獲得基因親屬的資訊。但在昆士蘭州，這些紀錄不像其他州一樣集中保存在精子捐贈登記中心，而是由診所個別保管，而當年的紙本紀錄難以追蹤。

目前新南威爾斯州（NSW）和西澳州（Western Australia）限制同一名捐贈者最多只能讓5個家庭受孕，昆士蘭州去年才將標準提高到10個家庭，與南澳州（South Australia）和維多利亞州（Victoria）相同。不過，琳德爾如今呼籲建立全國精子捐贈者登記制度，並將家庭數量上限降至6個。

昆士蘭生殖醫學集團對此回應，2006年起已自主實施每名捐贈者最多服務10個家庭的政策，符合昆士蘭州最新法規要求，並且持續致力於保持透明度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說
她驗DNA驚見「手足恐達350人」　生父瘋狂捐精
快訊／4縣市大雷雨！　國家警報響
63歲網紅二婚31歲男！　日浪漫故事爆紅
柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服他出來
快訊／日本首相石破茂：有意請辭首相一職
虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏開戰首次！基輔政府大樓遇襲受損　俄射13飛彈805無人機猛攻

她驗DNA驚見77名手足「實際恐達350人」　生父竟瘋狂捐精

快訊／日本首相石破茂：決心辭去首相一職

美最大掃蕩！韓現代車廠「員工遭鐵鍊綑綁」淪戰區　驚悚影片曝光

裸體遊輪明年啟航！最貴別墅房破百萬　11天旅程搶瘋

以色列空襲加薩市！15層高樓坍塌煙塵炸出　影片曝光

美國防戰略大轉向？傳「優先保衛本土」　不再緊盯中國

日本首相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」　要求重選黨總裁

夏威夷宣布進入緊急狀態　三級颶風基科進逼

地板下傳怪聲！竟是陌生人「入侵寄生」　電視床鋪通通有

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

俄烏開戰首次！基輔政府大樓遇襲受損　俄射13飛彈805無人機猛攻

她驗DNA驚見77名手足「實際恐達350人」　生父竟瘋狂捐精

快訊／日本首相石破茂：決心辭去首相一職

美最大掃蕩！韓現代車廠「員工遭鐵鍊綑綁」淪戰區　驚悚影片曝光

裸體遊輪明年啟航！最貴別墅房破百萬　11天旅程搶瘋

以色列空襲加薩市！15層高樓坍塌煙塵炸出　影片曝光

美國防戰略大轉向？傳「優先保衛本土」　不再緊盯中國

日本首相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」　要求重選黨總裁

夏威夷宣布進入緊急狀態　三級颶風基科進逼

地板下傳怪聲！竟是陌生人「入侵寄生」　電視床鋪通通有

花蓮文旦柚國際布局！直通沃爾瑪會員店　大陸一線城市同步嚐鮮

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

百場出賽非終點！　廖任磊強調富邦投手群「一起完成比賽的決心」

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

搭電梯直達一層一房獨立空間！花蓮獨棟民宿　坐擁湛藍太平洋窗景

Energy牛奶玩命空中狂轉10圈！坤達炸二頭肌倒立...粉絲全看呆！

鍾明軒被網暴一年消瘦！自嘲「長得像楊丞琳」　離開台灣吐黑暗心聲

剖腹產突發羊水栓塞！花蓮婦大出血腎衰竭瀕死　醫搶命死神放手

永和大陳都更工地遭竊觸發警報　警包抄逮3人竊盜團夥

快訊／４縣市大雷雨！國家警報響　3地山區暴雨轟2小時

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

國際熱門新聞

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

金正恩難活過50歲？他曝：再10年是極限

日女主播報煙火「呆萌反應」全網融化

川普驚曝「戰爭部」頭號目標芝加哥

地板下傳怪聲　竟遭「入侵寄生」

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

Coldplay演唱會抓包婚外情　女方要離婚了

韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣這品牌收店

悠仁親王19歲成年禮　睽違40年隆重登場！

三級颶風基科進逼　夏威夷緊急狀態

凱特被酸戴假髮　1心境與癌症有關

美參議員：台灣若被中國征服　太平洋防線將瓦解

更多熱門

相關新聞

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍發聲了

加澳2軍艦通過台灣海峽　共軍發聲了

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲神盾級飛彈驅逐艦「布里斯本號」6日通過台灣海峽。對此，中國解放軍東部戰區發言人施毅晚間表示，這兩艘外國軍艦「蓄意挑釁」，批評加澳行動「釋放錯誤信號並加劇區域風險」。他並強調，解放軍全程出動海空兵力跟監並保持高度警戒。

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

中國軍事挑釁遭日澳兩國點名　外交部：台灣將繼續守護台海和平

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

男衝浪「遭鯊魚咬死」！　雪梨3年半來首起

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

即／加拿大、澳洲軍艦「進入台灣海峽」

南澳洲宣布禁用「魚形醬油瓶」

南澳洲宣布禁用「魚形醬油瓶」

關鍵字：

DNA近親通婚澳洲試管嬰兒捐精亂倫

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面