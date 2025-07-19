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乳癌權威名醫枉死！網轟「行人地獄」：毀掉多少家庭與社會菁英

記者劉維榛／綜合報導

乳房外科名醫周佳正今（19日）來台北開會，不料過馬路已經小跑步，仍被公車撞上捲進車底喪命。衛生福利部桃園醫院痛心發文，「不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。」哀悼文曝光後，引來網友痛罵，「太冤了，行人地獄毀掉多少家庭與社會菁英？」

衛生福利部桃園醫院在臉書哀痛指出，該院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世，對於這起噩耗，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。

部桃表示，周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。

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除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。

部桃更痛心直言，對於周佳正意外驟逝，對本院而言是無可取代的損失，不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。

▲▼台北市總統官邸旁嚴重車禍，行人捲入車底命危。（圖／記者黃彥傑攝）

▲名醫周佳正捲入車底喪命。（圖／記者黃彥傑攝）

關於住院病人部份，部桃表示，院方會安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診，希望對病人權益影響降至最低。

最後，部桃也會將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。

消息曝光後，網友難過痛喊，「太冤了，行人地獄毀掉多少家庭與社會菁英？」「周主任一直都很用心對待病人和身邊的人，老天爺不該這麼早把祂帶走」、「他是一個好醫生，對待每一個病患都很用心」、「9年前，真的謝謝你的手術治療，辛苦了」、「半夜查房，隔天一早又來查房，視病猶親，總是為病人著想，那麼好的醫生，讓我們怎麼有辦法接受」、「他人很好且醫術精湛，願周主任一路好走」、「台北真的是行人地獄，身為台北人真的很可恥」、「太難過了！一位優秀的醫生，是社會的損失」。

警方事後對肇事的64歲李姓公車司機進行酒測，經過檢測後酒測值為0，司機對此表示，當時在路口有依照規定停等，但是當時並沒有發現有人，直到準備起步經過行人穿越道才發現有人影，當時已經煞車不及才導致事故。但現場畫面顯示，公車在班馬線前並未煞車。

警方目前也通知周姓死者的家屬，家屬也陸續從桃園北上，警方也將會同檢警相驗周姓死者遺體，以釐清卻切肇事原因，訊後也將會依照過失致死罪嫌，將肇事的李姓司機移送法辦。

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