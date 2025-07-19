　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼：無可取代的損失

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（右圖／記者邱中岳翻攝）

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（合成圖／翻攝自衛福部桃園醫院、記者邱中岳翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／台北-桃園報導

台北市愛國東路、總統官邸旁今(19日)上午9時許發生一起死亡車禍，一輛公車行經路口轉彎時，撞上穿越馬路的行人周男(60歲)，導致周男當場捲入車底，救出時已無呼吸心跳，經送往台大醫院搶救後仍宣告不治。據了解，死者是衛福部桃園醫院的乳房外科主任周佳正，在醫界中是相當有名望的乳癌治療權威，未料竟會因車禍意外命喪公車輪下。

對此，衛福部桃園醫院稍早發表聲明哀悼：

沉痛哀悼周佳正主任辭世 本院深切不捨 永遠懷念

本院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。

周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。

除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。

他的離世，對本院而言是無可取代的損失。我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存我們心中。

周主任住院病人由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診。希望對病人權益影響降至最低。

本院將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／魔鷹老婆突然離世　宣布退出明星賽
快訊／撞死名醫　司機辯「有停等」：看到人已煞車不及
薇帕颱風正狂掃南方海域　大豪雨灌花東山區、西半部明雨變強
快訊／乳癌名醫遭撞死　院方震驚發聲
好痛！大谷翔平被砸到肚子　道奇0比2遭完封
快訊／開心出遊遇意外！遊覽車國道撞工人　40人旅行毀了
韓影后深V開到肚臍雙峰全露　秋英宇看呆「3秒表情包」全被拍
明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
Coldplay演唱會抓姦　「女HR也已婚」老公身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斑馬線上撞死乳癌權威！　公車司機辯：看到人已經煞車不及

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼：無可取代的損失

「無聊拿西瓜刀來玩」　高雄男當街持刀追友下場曝光

快訊／開心出遊遇意外！遊覽車國道撞工人　40人旅行毀了

超可惡！男幫台南災民修屋頂騙走19萬　「只蓋帆布」落跑失蹤

超狠保母！5天揍3嬰50次...捏臉打巴掌全都來　挨告急掏錢和解

投資教育基金騙百萬！還想再坑50萬　地方媽媽怒了土地公廟逮人

非法按摩店加500可半套！警破門逮人　越南女急喊：不要拍臉

薇帕接近！台東縣達仁鄉驚見龍捲風...家具飛上天　現場慘況曝

快訊／公車撞死乳癌權威名醫　他小跑步來不及！捲進車底畫面曝

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

斑馬線上撞死乳癌權威！　公車司機辯：看到人已經煞車不及

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼：無可取代的損失

「無聊拿西瓜刀來玩」　高雄男當街持刀追友下場曝光

快訊／開心出遊遇意外！遊覽車國道撞工人　40人旅行毀了

超可惡！男幫台南災民修屋頂騙走19萬　「只蓋帆布」落跑失蹤

超狠保母！5天揍3嬰50次...捏臉打巴掌全都來　挨告急掏錢和解

投資教育基金騙百萬！還想再坑50萬　地方媽媽怒了土地公廟逮人

非法按摩店加500可半套！警破門逮人　越南女急喊：不要拍臉

薇帕接近！台東縣達仁鄉驚見龍捲風...家具飛上天　現場慘況曝

快訊／公車撞死乳癌權威名醫　他小跑步來不及！捲進車底畫面曝

大罷免成功柯建銘當院長？　綠委破解傅崐萁話術

快訊／魔鷹老婆搭幾抵台突然離世　宣布退出明星賽

台新新光金控7/24登場　專家：股價套利行情落幕、合併3大挑戰開始

親邀童子賢任重啟核三公投正方代表　黃國昌：他沒猶豫馬上答應

乳癌權威名醫枉死！網轟「行人地獄」：毀掉多少家庭與社會菁英

高嘉瑜「換穿薔薔超辣戰服」！蜜大腿被看光：褲子太短了 全場驚艷

斑馬線上撞死乳癌權威！　公車司機辯：看到人已經煞車不及

史上反差最大AV女優！21歲上流千金「下海拍片」　原因超瘋狂

樂天韓援明星賽快閃店舉牌出動　河智媛當店長秀中文喊：快來買！

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼：無可取代的損失

【泰格與雪兒】巨蟹座

社會熱門新聞

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

她賣股票照顧病母挨告　無罪原因曝光

快訊／總統官邸旁嚴重車禍！行人捲入公車底命危

即／竹北化學槽車撞砂石車！恐怖「化骨水」外洩

光電弊案不法利益4.5億！6人遭延長限制出境出海

「蔡依林恩師」涉詐　判刑確定

保時捷Taycan自燃！　駕駛目睹燒毀

保險業務員詐2063萬　仔仔陪嬌妻提告結果出爐

母同居小王　2子女助攻父求償百萬

即／遊覽車國道撞工人　40人旅行中斷

即／高雄6小時連傳2溺斃　1男1女陳屍港灣

驚險！北市員警路口交管突仰倒昏迷

更多熱門

相關新聞

乳癌權威名醫遭撞死　院方震驚不捨：無可取代的損失

乳癌權威名醫遭撞死　院方震驚不捨：無可取代的損失

乳癌權威、部立桃園醫院乳房外科主任周佳正今（19）早於北市前往開會途中遭遇公車車禍意外身亡，院方稍早發布聲明表示震驚哀痛，已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。院方也強調，周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，深受病人信賴與愛戴；除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，他的離世，對部桃而言是無可取代的損失。

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

保時捷Taycan自燃！　駕駛目睹燒毀

保時捷Taycan自燃！　駕駛目睹燒毀

關鍵字：

總統官邸車禍公車部桃周佳正乳癌權威

讀者迴響

熱門新聞

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

薇帕再增強！一圖看未來天氣

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面