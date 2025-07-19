乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼：無可取代的損失

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（合成圖／翻攝自衛福部桃園醫院、記者邱中岳翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／台北-桃園報導

台北市愛國東路、總統官邸旁今(19日)上午9時許發生一起死亡車禍，一輛公車行經路口轉彎時，撞上穿越馬路的行人周男(60歲)，導致周男當場捲入車底，救出時已無呼吸心跳，經送往台大醫院搶救後仍宣告不治。據了解，死者是衛福部桃園醫院的乳房外科主任周佳正，在醫界中是相當有名望的乳癌治療權威，未料竟會因車禍意外命喪公車輪下。

對此，衛福部桃園醫院稍早發表聲明哀悼：

沉痛哀悼周佳正主任辭世 本院深切不捨 永遠懷念

本院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。

周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。

除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。

他的離世，對本院而言是無可取代的損失。我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存我們心中。

周主任住院病人由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診。希望對病人權益影響降至最低。

本院將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。