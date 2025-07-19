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乳癌名醫命喪公車輪下！左彎未停等已違規　北市開罰9萬、扣照

記者陳家祥／台北報導

60歲的乳癌權威周佳正，今（19日）行經北市愛國東路要前去台大醫院開會時，穿越馬路被左轉的欣欣客運車輛撞倒，送往醫院搶救後仍宣告不治。對此，欣欣客運表示，已依規定讓肇事的李姓駕駛暫離職場靜待調查；由於轉彎處未落實左轉彎「停等」動作，確實違規。北市公運處指出，此案依法最高可裁處9萬，並會對駕駛扣照、扣牌。

警方調查，60歲的衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正，19日從桃園北上，要至台北開會。但是行經中山南路、愛國西路口，在通過行人穿越道時看到左轉的公車行駛而來，原本想加速通過，但是卻遭公車撞上，整個人捲入車底受困，警消搶救後送醫宣告不治。

公運處業務稽查科長梁筠翎受訪表示，目前初判為駕駛受到A柱影響導致沒有看到行人，後續會針對監視器影像及行車記錄器，以及駕駛工時等因素釐清肇事原因。

梁筠翎說，目前也已經派人慰問家屬，若依照公路法裁處最高9萬，由於是A1死亡事故，之後釐清肇事原因後，也可能會針對駕駛扣照、扣牌，並且要求業者對事故專案檢討，並提出策進作為。

欣欣客運稽查組長許宗雄表示，公司對於民眾生命損失及其家屬感到非常抱歉，目前公司營業室代經理及站長已先前往慰問家屬。肇事駕駛配合案件調查後，先讓其休息，公司也會依規定辦理。

許宗雄指出，63歲的李姓駕駛在欣欣客運服務超過15年，工時正常，並無不良紀錄，今年3月退休後，5月1日再重回職場服務。

許宗雄直言，公車視線容易被A柱遮擋視線，但今日李姓駕駛在轉彎處未落實左轉彎「停等」動作，確實違規。公司將強化每月教育訓練，提醒駕駛長左轉時務必停等，避免憾事發生。

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（右圖／記者邱中岳翻攝）

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院、記者邱中岳翻攝）

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