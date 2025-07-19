斑馬線上撞死乳癌權威！　公車司機辯：看到人已經煞車不及

記者邱中岳／台北報導

北市中正區中山南路、愛國西路，19日上午發生重大車禍，乳癌權威周佳正正要去台大醫院開會，穿越馬路時被左轉的公車撞上，當場卡在公車下，緊急送往醫院搶救，但最後仍宣告不治，公車司機表示，左轉時有依照規定停等，原本沒有看到人，起步經過行人穿越道才發現有人影，已經煞車不及釀禍。但畫面顯示，司機在班馬線前並未停等。

警方調查，60歲的衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正，19日從桃園北上，要至台北開會。但是行經中山南路、愛國西路口，在通過行人穿越道時看到左轉的公車行駛而來，原本想加速通過，但是卻遭公車撞上，整個人捲入車底受困，警消搶救後送醫宣告不治。



▲公車左轉撞死周姓醫師（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院），司機表示，左轉看到人已經煞車不及。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後對肇事的64歲李姓公車司機進行酒測，經過檢測後酒測值為0，司機對此表示，當時在路口有依照規定停等，但是當時並沒有發現有人，直到準備起步經過行人穿越道才發現有人影，當時已經煞車不及才導致事故。但現場畫面顯示，公車在班馬線前並未煞車。

警方目前也通知周姓死者的家屬，家屬也陸續從桃園北上，警方也將會同檢警相驗周姓死者遺體，以釐清卻切肇事原因，訊後也將會依照過失致死罪嫌，將肇事的李姓司機移送法辦。

▲▼台北市總統官邸旁嚴重車禍，行人捲入車底命危。（圖／記者黃彥傑攝）

