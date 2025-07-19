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乳癌名醫遭撞死！網友淚喊「周醫師視病猶親」：前兩周才去看診

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（右圖／記者邱中岳翻攝）

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治。（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院。右圖／記者邱中岳翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

乳癌權威、部立桃園醫院乳房外科主任周佳正今（19）早於北市前往開會途中遭遇公車車禍意外身亡，院方稍早發布聲明表示震驚哀痛，已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。許多網友在貼文底下留言紛紛哀悼，「周醫師對待病患超用心，即便看診到很晚，還是會在半夜關心住院的病人」。

衛生福利部桃園醫院在臉書發文，外科部主任周佳正醫師因交通意外事故不幸辭世，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨。院方強調，周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，深受病人信賴與愛戴；除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，他的離世，對部桃而言是無可取代的損失。

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許多網友在貼文留言，分享眼中的周醫師，「半夜查房，隔天一早又來查房，視病猶親，總是為病人著想，那麼好的醫生，讓我們怎麼有辦法接受」、「他是一個很好的醫生，我都是給他看，還跟他約到9月2號還要看診，看到有點難過」、「前兩周去門診預約檢查，才看到周醫師，他真的非常有耐心，給人溫暖堅定的力量，突如其來的意外，真的好難過哦」、「很難過，周主任真的是一位很好的醫師，即使看診到很晚，仍然會在半夜去關心住院中的病人，希望主任在天上可以好好休息」、「媽媽還一直提到，每年都要去掛號周醫師的診複診檢查，真的難以置信」、「周醫師是桃園醫院的名醫，平常掛號都掛不到，起碼半年前預約。醫術精湛，而且很有耐心」。

其他網友表示，「痛失英才，家屬請節哀，一路好走」、「他可以救好多人啊！真是令人難過」、「感謝仁醫的付出，辛苦了」、「太令人震驚了。一位好醫師就這麼走掉了。感謝你，一路好走」、「他是一個好醫生，對待每一個病患都很用心」、「謝謝周主任為病患的付出，太感謝了」、「老天爺不該這麼早把祂帶走」。

▲▼ 。（圖／翻攝自周醫師臉書）

▲周佳正醫師。（圖／翻攝自周醫師臉書）

初步了解，死者為60歲的衛生福利部桃園醫院乳房外科主任周佳正，今日從桃園北上台北開會。監視器畫面顯示，周男過斑馬線時看到左轉的公車行駛而來，加速腳步欲通過路口，不料公車司機同時加速，周男遭撞倒後捲入車底。

警消獲報趕抵現場時利用破壞器材將車體撐起，才將周男從車底救出，但周男已無生命跡象，立即送往台大醫院搶救仍不治。

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