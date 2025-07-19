後壁清運進行式　黃偉哲視察災後環保清理感謝跨縣市聯手支援

▲台南市長黃偉哲赴後壁災區視察災後清運作業，向清潔隊鞠躬感謝投入災後復原的清潔工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多處地區，市府災後復原作業緊鑼密鼓進行中，台南市長黃偉哲19日上午前往後壁區，視察環保局清除廢棄物作業進度，親自向堅守一線的清潔隊員表達感謝，並強調每清完一戶，都是為家園重建向前推進一步。

黃偉哲表示，為防範即將到來的薇帕颱風，市府正全力搶在降雨前完成清運任務，讓民眾生活早日恢復正常。他向現場所有清潔隊員與協助清理的外縣市工作同仁深深一鞠躬，感謝大家不眠不休清除倒塌樹木與垃圾雜物，「這是一場與時間賽跑的硬仗，越早完成，就越能減少下一波風雨的影響」。

台南市環保局指出，丹娜絲颱風期間風雨猛烈，造成市區及偏鄉大量路樹傾倒、建築廢棄物堆積，不僅影響交通安全，也讓居民生活陷入混亂。為此局內第一時間啟動緊急清運應變機制，整合人力與機具，執行道路清掃、垃圾搬運等作業，力拚短時間內恢復清潔環境。

災後清運行動不僅依靠市府團隊，亦獲得新北、桃園、宜蘭、台北、高雄、屏東及彰化等縣市火速馳援，自7月9日至18日止，合計出動452人次，投入清運支援工作，展現災難面前「全台一家親」的高度合作精神。黃偉哲感性表示：「台南市民對每一位來自外縣市的朋友都心存感激，因為有你們，復原腳步才能這麼快！」

環保局補充，目前仍有多處社區進行清理與道路整理，市府與各區公所清潔隊持續加班投入，呼籲民眾保持耐心、配合分類與垃圾排出規定，共同打造乾淨有序的生活環境，攜手完成家園重建。