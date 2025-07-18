咾咕石黃宅變身建築美術館　六建築師開展「家屋原型再生台南」

▲2025台南建築三年展選在中西區信義街咾咕石黃宅登場，歷經四年修復的黃宅展現出歷史與現代交會的建築語彙，吸引建築愛好者前往朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市建築師公會主辦、義昌文教基金會與原型建築協辦的《2025台南建築三年展》18日正式登場，展覽主題為「家屋的原型、再生台南」，邀請六位風格獨具的建築師，從記憶、文化與空間脈絡中，探索建築與生活的關係。

展出地點選在極具話題的信義街「咾咕石黃宅」，展期至8月24日，開放時間為每週五至週日的下午1時至6時，民眾可自由參觀，亦可至官方臉書預約導覽。

展出場域「咾咕石黃宅」位於台南中西區五條港文化園區核心，由黃孫快於1930年代所建，前身為武舉人胡澄淵宅第。該宅院擁有三落建築與四合院露台，融合開放中庭與中軸對稱的空間設計，過去因年久失修導致結構破損。透過團隊四年來的修復，採最低限度介入，保留舊貌、導入現代白空間與新式木構造，實現歷史與當代的共融，成功讓黃宅以「建築美術館」身份重獲新生。

本屆三年展不只是建築作品的展示，更是一場關於「家」與「場所」的深層對話。有建築師將修復視為記憶的守護與精神堡壘；也有建築師強調「修舊如舊、以家為本」，讓每一件作品成為時代的載體。展覽傳遞出台南作為歷史與現代交錯之城，仍蘊藏許多等待再生的家屋原型，誠摯邀請市民走進黃宅，感受家的靈魂與建築的溫度。