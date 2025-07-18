雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！　所長吳政穎貼心救援下山

▲台南市警新化分局左鎮派出所所長吳政穎驅車上山，成功找到受困碩士生，協助載人與腳踏車一同返下山。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局左鎮派出所17日晚間接獲通報，一名外地研究生因獨騎腳踏車赴左鎮「二寮觀日亭」途中受困山區，當時山區雷陣雨驟至、視線不佳，碩士生孤身困在偏遠濕滑山路，所幸冷靜報案，警方迅速出動，成功化險為夷。

據了解，該名就讀國立大學的研究生原與教授及同學約定至二寮觀日亭會合，卻因耽擱遲到，抵達時天色已黑、同行者已離開，加上山區突降雷雨，他不熟地形又找不到出路，陷入焦急與恐懼。所幸他撥打110求助，左鎮所長吳政穎獲報後，立即驅車上山展開搜尋，最終在觀日亭一帶找到濕透的他。

吳所長不僅當場安撫對方情緒，還親手將腳踏車搬上警車後座，載著人與車一同下山。考量對方是外地生，人生地不熟，吳所長特地將他送至市區便利商店，再細心指引返校方式，整路耐心陪伴，展現警察守護人民的柔性力量。該生感動表示：「真的很冷又怕，警察就像家人一樣來幫我！」

新化分局長提醒，台南山區地形複雜，遇雨更添風險，民眾從事登山或長距離騎乘應結伴同行、留意天候，遇突發狀況可立即撥打110求助。警方強調，巡邏勤務不只是維護治安，更肩負守護人民生命安全的使命。