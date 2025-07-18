送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

▲台南市教育局副局長楊智雄代表市長黃偉哲，頒發感謝狀予玉衡文教藝術協會，表揚其連年捐贈公益乳品。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為照顧台南市弱勢與偏鄉學童的健康成長，玉衡文教藝術協會回應市長黃偉哲推動的「公私協力」政策，慷慨捐贈114學年度鮮乳補助，嘉惠97所國小、約600名低收入家庭學生，總補助金額高達28萬元，展現溫柔守護的力量。

本次公益專案由立法委員林俊憲、市議員蔡筱薇共同促成，捐贈對象涵蓋永華區及台南多所偏遠學校，每位學生將於學年度內每週享有一次免費鮮乳。台南市教育局18日於玉衡文教藝術中心舉辦表揚儀式，由副局長楊智雄代表市長頒發感謝狀，受贈校長與學生代表亦到場致謝，氣氛溫馨。

市長黃偉哲表示，保障經濟弱勢學生營養權益，是市府教育政策的重點工作，長期提供低收、中低收及導師認定等學生免費午餐，本次鮮乳補助更進一步補足飲食缺口。自2022年專案啟動以來，已累計受益人次達2181，持續為學童健康注入正能量。

議員蔡筱薇也表示，感謝玉衡協會長年支援教育公益，期望未來更多企業與團體回應，共築「不輸在起跑點上」的實踐願景。

教育局長鄭新輝補充，鮮乳含豐富鈣質與蛋白質，是孩童成長的關鍵營養來源，市府將持續推動午餐乳品供應，本次捐贈讓公益資源能夠精準落實在最需要的族群。

玉衡協會創辦人暨執行長文珅廷與理事長沈子稜指出，協會長年以推廣藝術教育為使命，並積極拓展公益參與。本次鮮乳捐贈與展覽活動並行，所有淨收益將全數投入公益，讓藝術與慈善相互輝映，實踐「藝術向善」的社會想像。