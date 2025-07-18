蔡易餘促光電廠清運　加速建立回收機制

▲▼ 風災重創光電廠 蔡易餘促加速清運 建立災損回收領回 。（圖／蔡易餘立委服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風挾帶14級強風，重創新塭滯洪池的光電案場，太陽能板嚴重毀損，形成大量災後廢棄物。為協助業者加速清運，立委蔡易餘前（14日）邀經濟部能源署、環境部、嘉義縣政府經濟發展處及光電業者等單位召開協調會，商討損害去化、暫置場地及回收機制。

經會議協調，縣府經發處已協助業者於布袋水產加值園區內尋得一處公有地，作為受損光電板的暫置場地，初步解決了堆置與運輸的燃眉之急。

蔡易餘表示，災損清運雖屬業者責任，但為了加速其清運及作業問題，他建議光電業者可洽苗栗鴻升環境科技公司處理後續清運與回收，該公司為環境部與經濟部輔導，具備專業回收太陽能板的技術能力，能進行分解、拆除與再利用。

此外，蔡也建請能源署與環境部儘速討論，「因天然災害導致光電板損壞者，可提前領回預繳之清運處理費」的機制，討論原本每發一度電課中1%，作為日後回收太能版基金，若遇此類因天災須提前回收，應建立領回機制，確保業者有充足能力盡速清運回收。

蔡易餘也要求環境部，應對本次災損板材的回收全程錄影存證，提供外界了解太陽能板可被有效回收的實證資料，澄清社會對光電汙染的疑慮，並作為未來回收政策的參考依據。