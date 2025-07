伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

▲ 伊拉克商場遭大火吞噬,民眾在屋頂等待救援。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊拉克瓦西特省庫特市(Kut)一間6層樓購物中心Corniche Hypermarket Mall開幕僅5天,16日深夜驚傳嚴重火警,熊熊烈火從1樓開始延燒,迅速吞噬整棟建築,造成至少61人喪生,其中包括14具身分不明的焦屍。起火原因仍在調查中,但有生還者稱是冷氣機爆炸引起。

At least 61 people were killed and dozens injured in a massive fire that broke out last night at the recently opened five-story “Corniche” mall in Al-Kut, Iraq, according to the governor.



