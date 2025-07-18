伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

▲ 伊拉克商場遭大火吞噬，民眾在屋頂等待救援。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克瓦西特省庫特市（Kut）一間6層樓購物中心Corniche Hypermarket Mall開幕僅5天，16日深夜驚傳嚴重火警，熊熊烈火從1樓開始延燒，迅速吞噬整棟建築，造成至少61人喪生，其中包括14具身分不明的焦屍。起火原因仍在調查中，但有生還者稱是冷氣機爆炸引起。

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At least 61 people were killed and dozens injured in a massive fire that broke out last night at the recently opened five-story “Corniche” mall in Al-Kut, Iraq, according to the governor.



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Iraq shopping mall fire kills at least 60



The blaze -- the latest in a country where safety regulations are frequently neglected -- broke out late Wednesday, reportedly starting on the first floor before rapidly engulfing the five-storey Corniche Hypermarket Mall.



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根據《每日郵報》，伊拉克內政部聲明證實，「這場悲劇性火災奪走61名無辜民眾性命，其中多數是在廁所內窒息而死。」民防隊從這棟包含餐廳與超市的商場救出逾45名受困民眾，直到凌晨4點仍有救護車陸續將傷者送醫，醫院病房擠滿患者。

社群媒體流傳的影片顯示，火災當時有許多民眾受困屋頂等待救援，整棟建築被火焰與濃煙吞沒。50多歲醫師納西爾（Nasir al-Quraishi）痛失5名家人，他們因家中停電到商場吃晚餐，未料遇上死劫，「2樓一台冷氣機爆炸，然後就起火了，我們無法逃脫。」

省長馬亞希（Mohammed al-Mayahi）已宣布為期3天的哀悼期，並稱將對商場業主及建築承包商提起訴訟。他強調，「這場悲劇是重大衝擊，需要認真檢視所有安全措施。」