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黃偉哲視察七股學甲災後補助　感謝高雄義消、國軍弟兄挺災民

▲台南市長黃偉哲17日前往學甲、七股等地視察補助受理情形，強調市府將全力協助災民儘速復原家園。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲17日前往學甲、七股等地視察補助受理情形，強調市府將全力協助災民儘速復原家園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「颱風無情，人有情。」台南市長黃偉哲17日上午前往北門、學甲及七股等重災區視察災後重建進度，逐一慰問災民、了解補助受理情形，並向支援災區的高雄義消、國軍弟兄及地方基層同仁表達誠摯感謝，黃偉哲強調，目前初估屋頂全掀或半掀的住戶近8000戶，市府正全力協助民眾申請補助，期盼讓受災家庭早日重建生活步調。

▲台南市長黃偉哲17日前往學甲、七股等地視察補助受理情形，強調市府將全力協助災民儘速復原家園。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，災後兩週來，全國各界熱心響應，溫暖援助陸續湧入，其中高雄義消特地北上協助學甲鋪設帆布、遮風避雨，展現南部城市的兄弟情誼。他特別前往區公所與辦理補助的民眾互動，提醒市民依屋損面積申請：外牆或屋頂損毀未滿20平方公尺可申請1萬元、20至100平方公尺補助5萬元、超過100平方公尺則補助10萬元。此外，也已啟動受損車輛的慰助補助，汽車最高補助1萬元、機車2千元，8月15日截止。

▲台南市長黃偉哲17日前往學甲、七股等地視察補助受理情形，強調市府將全力協助災民儘速復原家園。（記者林東良翻攝，下同）

市府同時回應地方聲音，對於農田工寮、魚塭簡易設施損壞，雖目前中央尚無明確補助方案，但黃偉哲已責成團隊研議地方配套，盼給予實質協助。他也轉述一名住在學甲慈福里、年逾八旬的獨居長者李姓老翁災後焦慮無助、遲遲找不到人修屋，「但現在看到義消來了，屋頂補起來，老先生終於能安心吃飯、睡好覺，這就是最溫暖的力量。」

▲台南市長黃偉哲17日前往學甲、七股等地視察補助受理情形，強調市府將全力協助災民儘速復原家園。（記者林東良翻攝，下同）

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