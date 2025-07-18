黃偉哲宣布災後「單一窗口」啟動　11區補助申請假日不打烊

▲台南市政府18日召開災後復原進度記者會，宣布11區啟動「單一窗口」補助服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，為協助災民加速申請各項補助，台南市政府宣佈自19日起全面啟動「災害救助單一窗口」服務，在11個受創嚴重行政區設立一站式辦理平台，假日不打烊，提供從速、從優、從簡的便民協助。

市長黃偉哲表示，市府已動員20個局處與各區公所緊密合作，讓受災市民少奔波、快補助，儘早恢復生活與生計。

台南市政府18日上午於永華市政中心召開「災後復原進度」記者會，宣布包括七股、北門、鹽水、後壁等11區，將於7月19日至8月10日提供單一窗口服務。民眾可於每日9時至16時30分前往申辦，也可透過市府官網「丹娜絲颱風扶助措施」專區查詢六大面向共18項補助方案，並下載表單申請，包括住屋毀損、車輛泡水、安遷救助、生活補助等。

市府秘書長尤天厚指出，市府已全面啟動災後補助審核與勘查流程，並特別為獨居長者、身障或行動不便者提供到府服務，確保弱勢民眾不因不便而被制度排除。他也代表黃偉哲市長表達關懷，呼籲市民備妥相關資料，如身分證、存摺影本與災損照片，以利補助公平、公正、迅速發放。

針對住屋毀損慰助金部分，市府工務局說明，即日起至8月29日受理申請，每戶依毀損程度補助1萬至10萬元，未實際居住者則核發半額，另中低收入戶加發5000元。民眾亦可透過市府官網的「一站式服務平台」線上申辦。黃偉哲強調：「政府與災民站在一起，不分平日假日，我們一定全力協助大家站起來。」