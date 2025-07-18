「全國最東的里」新北三貂里長選舉傳幽靈人口　4人判緩刑

▲虛遷戶籍衝高投票數未遂，候選人與親友各判2至4月徒刑，均須繳庫罰款。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者郭世賢／基隆報導

2022年九合一選舉時，全國最東邊的里、新北市雙溪區三貂里長選情激烈，兩名候選人連建昌、何林城為爭取勝選，被控分別由親屬招募多人虛偽遷戶至三貂里，意圖影響選舉結果。基隆地方法院審理後16日宣判，4被告被依《公職人員選舉罷免法》判刑2月至4月不等，緩刑2年，並褫奪公權1至2年。

判決指出，九合一選舉期間，連建昌由妻子范垂玲協助，何林城則由兒子何俊龍出面，分別動員多人虛偽遷戶至三貂里，企圖增加支持者票數。雖然幽靈人口選舉當日並未前往投票，但檢方查出遷徙行為屬虛偽，依選罷法將4人起訴,而連建昌也當選里長。

法官審理後，認定連、何兩人以不正當方式操弄選舉，妨害投票正確性犯行明確，雖然並未實際影響投票結果，但行為已構成犯罪。最終判處連建昌、何林城各3月與4月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年，期間須分別向公庫支付3萬、5萬元，並褫奪公權2年。

至於連妻范垂玲與何之子何俊龍，法院認為雖協助虛偽遷戶，但情節較輕，分別判處2月、3月徒刑，緩刑2年，須支付公庫2萬與4萬元，並褫奪公權1年。