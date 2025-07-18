薇帕環流整合「暴風半徑會擴大」　最快明晚解除海警

▲輕颱「薇帕」下午2點最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」進逼，外圍環流帶來的旺盛對流已經抵達東部海面，下半天到入夜東半部降雨將更明顯，花東山區將有豪雨等級以上雨量，部分雲系將越過山脈，大台北也會有間歇降雨。「薇帕」未來移動速度快，今天到明天將通過巴士海峽，明晚可能遠離台灣近海，最快明晚解除海警。

「薇帕」颱風逐步接近，今天下午14時的中心位置在北緯18.0度，東經123.2度，即在鵝鑾鼻的南南東方約500公里之處，目前以每小時23公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，約每小時72公里，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑維持100公里，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅。

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中央氣象署技正謝佩芸表示，氣象署已針對「薇帕」颱風發布海警，未來將從台灣南方的巴士海峽通過，今晚到明天最接近，將為東半部帶來明顯雨勢。

謝佩芸說，目前「薇帕」颱風環流正整合中，強度仍是輕颱，未來朝西北移動，通過巴士海峽過程中，強度會增強，且暴風半徑會擴大，由於颱風未來移動速度滿快的，今天到明天會逐漸通過巴士海峽，明天進入南海，如果移動速度如預估，有機會明天晚上或周日颱風就可遠離鄰近海域，快一點明天晚間就可以離開近海範圍，朝西進入中國廣東沿岸。

▲薇帕颱風外圍環流將對花東帶來豪雨。（圖／氣象署提供）

雖「薇帕」颱風中心距離台灣有一段距離，不過謝佩芸提醒，因外圍環流廣泛，且挾帶豐沛水氣，東半部中午過後已開始受環流影響，已出現間歇性降雨，東半部海面也有旺盛對流雲系發展，隨雲系接近，今天下半天到入夜東半部降雨將越來越明顯，除東部外，部分雲系將越過山脈，大台北也會有間歇性降雨，南部午後熱對流發展也有明顯雨勢。

隨著「薇帕」靠近，今天入夜後雨勢將更大，謝佩芸表示，今天晚間東半部降雨將更明顯，且將持續到明天白天，主要雨勢集中東半部，尤其花東山區，恆春半島也會有明顯降雨，南部和中部山區也有越過山脈的雲系帶來間歇性降雨，花東山區降雨將達豪雨以上等級，帶來顯著雨量，東半部到恆春半島也有機會出現豪雨等級降雨。