平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

▲北農即日起辦理平價蔬菜措施，於連鎖超市及北農嚴選電商平台同步推出優惠活動。

圖、文／北農提供

颱風丹娜絲日前挾帶強風與豪雨侵襲南台灣，造成中南部主要農作物產區嚴重受損，造成蔬菜價格波動，為緩解並穩定民生供需，北農配合臺北市政府政策，辦理平價蔬菜措施，於連鎖超市及北農嚴選電商平台同步推出優惠活動，以實際行動守護市民荷包與日常所需。

自即日起到7/24，北農於大臺北地區連鎖超市通路提供11項平價蔬菜，包括裸賣蔬菜29元/把、牛心番茄52元/盒、日本山藥178元/支、國產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥38元/袋、玉米筍29元/盒、進口蘿蔔35元/條、履歷紅蘿蔔35元/包、韓國大白菜65元/個、進口青花菜45元/粒、A級杏鮑菇65元/袋，預估供應量可達50公噸。同時在北農嚴選電商平台，推出限時優惠「有機-平價蔬菜箱-免運專案」，禮箱內容嚴選多樣在地生產之有機葉菜、根莖及菇類蔬菜，每日限量300箱，共計2,400箱，選購網址https://tapmc.pse.is/tezvb，售完為止，提供民眾更多選擇。

北農持續配合市府政策，靈活調度產地資源，結合連鎖通路與電商平台，穩定民生物資供應。未來持續關注氣候及產銷行情變化，確保民眾不僅能買到經濟實惠的蔬菜，更能安心選購、安心食用。

