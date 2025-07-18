快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

▲海上警報範圍。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」今天（18日）凌晨2時生成，由於路徑往北修正，氣象署上午11時30分發布海上警報，首波警戒範圍出爐，包括巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

「薇帕」颱風今上午11時的中心位置在北緯17.7度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約560公里之處，以每小時23轉20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。

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根據最新資料顯示，第6號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西進行，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅。

氣象署技正謝佩芸指出，今年第6號颱風今凌晨2時生成，預計今天到明天逐漸往西北移動並通過巴士海峽南側，今晚到明天將是颱風最靠近台灣的時間點。

謝佩芸說明，颱風雲系外圍環流寬廣，已抵達台灣東方海面，預計中午前後或過後東半部將陸續出現降雨，由於風場吹東風，西半部處背風側，今天上午天氣晴朗炎熱，中午過後將有午後雷陣雨。

由於颱風今晚到明天最靠近台灣，謝佩芸表示，今晚到明天花東嚴防豪雨等級降雨，東半部、恆春半島亦有豪雨，南部、大台北也有局部大雨。

此外，受到颱風外圍環流影響，今、明(18日、19日)兩天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。