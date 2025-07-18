　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」今天（18日）凌晨2時生成，由於路徑往北修正，氣象署上午11時30分發布海上警報，預計暴風圈未來將通過巴士海峽，氣象署預估颱風還會更強、暴風圈會再擴大，今晚到明天最接近台灣，東半部、恆春半島將出現豪雨，花東要留意豪雨等級以上更大降雨，暴風圈威脅預計周日遠離。

▲▼氣象署技正謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象署技正謝佩芸說明颱風影響。（圖／記者李姿慧攝）

「薇帕」颱風今上午11時的中心位置在北緯17.7度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約560公里之處，以每小時23轉20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。氣象署上午11時半發布海上警報，警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼海上警報範圍。（圖／氣象署提供）

▲氣象署發布海警，警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面。（圖／氣象署提供）

中央氣象署技正謝佩芸表示，「薇帕」目前為輕度颱風，未來還有再增強、暴風圈擴大趨勢，將朝西前進，預計今晚接近巴士海峽，明天通過並接近南海，雖然颱風中心離台灣有一段距離，但因外圍環流寬廣且水氣豐沛，水氣隨著颱風移動接近台灣，目前已有對流雲系接近東部陸地，中午開始將出現間歇性降雨，晚間過後雨勢將更明顯。

降雨分布上，謝佩芸進一步分析，西半部因位處背風側，今上午到中午高溫炎熱，上看34到35度，苗栗以北也有局部36度高溫，金門上看35度，不過中午過後將有局部午後雷陣雨，南部則有局部大雨機會。今天入夜前東半部、恆春半島降雨將轉為明顯，下半天花東可能出現局部大雨，明天白天雨勢更大，東半部、恆春半島可能出現豪雨等級降雨，花東山區可能有豪雨以上更大等級降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，明天颱風進入南海，南部降雨也會變多，可能出現間歇性陣雨，不過謝佩芸指出，整體降雨範圍和雨勢仍要看颱風屆時的位置、離台灣遠近而定，將觀察路徑是否有往北偏可能。

謝佩芸提醒，今晚到明天颱風離台灣最近，東半部、恆春半島有豪雨，花東有豪雨等級以上強降雨，南部、大台北也會有雲系越過地形，帶來降雨和局部大雨。

由於颱風帶來東南風，台灣位於北側吹偏東風，迎風面高山風力明顯，北側包括北海岸到新竹會有風場繞流，蘭嶼、綠島將有明顯強風，新竹以北、宜蘭、東南部以及明天的屏東、高雄沿海也有明顯風力。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼風力預測及天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，台灣東半部、恆春半島海面風浪大，明天東半部沿海預估有5米大浪，氣象署提醒，明後兩天周末若有海邊和高山活動，要謹慎評估調整行程，以安全為優先。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

女足隊血液樣本「找不到」未必異常　專家：要查 IRB怎麼寫

「台北夏天臭爆！」妹子出門超痛苦　大票人爆共鳴：口罩擋不住

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

工地男2天沒尿尿險死！肚子劇痛熱昏...醫驚：補水不足釀腎衰竭

去年就揭發了！台師大抽血案「為何現在才被關注」　他曝關鍵

LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明

抽血換學分「體育圈沒人發聲？」　網爆內幕：只是冰山一角

大師建築裡探究「理想居所」樣貌　《臺北文創記憶中心》移展東京

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

女足隊血液樣本「找不到」未必異常　專家：要查 IRB怎麼寫

「台北夏天臭爆！」妹子出門超痛苦　大票人爆共鳴：口罩擋不住

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

工地男2天沒尿尿險死！肚子劇痛熱昏...醫驚：補水不足釀腎衰竭

去年就揭發了！台師大抽血案「為何現在才被關注」　他曝關鍵

LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明

抽血換學分「體育圈沒人發聲？」　網爆內幕：只是冰山一角

大師建築裡探究「理想居所」樣貌　《臺北文創記憶中心》移展東京

《逆愛》宣布今晚復播！　「5天內播4集」粉絲嗨翻：終於等到了

手機門號綁定遊戲帳號「是詐團用過的」　他挨告獲無罪

桃園罷免爭議明德里2人法辦　又傳鄰長發公告「夾帶反罷文宣」

罷團指赴陸見王滬寧搞「統戰密談」？　王鴻薇駁：是去為觀光發聲

1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

【國道驚魂】插隊爆氣尾隨...駕駛怒丟酒瓶洩憤！

生活熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

鄧佳華入獄「模特女友首度發聲」2大重點澄清

併排停車！　女車主「露背」讓駕駛不檢舉了

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

薇帕生成！　專家曝下週「熱帶系統」50％襲北台：來者不善

準薇帕最新路徑　暴風圈擴大不排除海警

勒索性騷台灣網美　大馬黑警被鎖定追查

高鐵座位被佔「妳去看看自由座」　一票怒了

更多熱門

相關新聞

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

輕颱「薇帕」今天（18日）凌晨2時生成，由於路徑往北修正，氣象署上午11時30分發布海上警報，首波警戒範圍出爐，包括巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

薇帕外圍環流抵東部海面　今晚到明天最近「豪雨轟花東」

薇帕外圍環流抵東部海面　今晚到明天最近「豪雨轟花東」

日氣象廳曝：薇帕颱風「最接近台灣」時間點

日氣象廳曝：薇帕颱風「最接近台灣」時間點

關鍵字：

颱風薇帕氣象警報台灣豪雨

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面