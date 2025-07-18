輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

記者李姿慧／台北報導

輕颱「薇帕」今天（18日）凌晨2時生成，由於路徑往北修正，氣象署上午11時30分發布海上警報，預計暴風圈未來將通過巴士海峽，氣象署預估颱風還會更強、暴風圈會再擴大，今晚到明天最接近台灣，東半部、恆春半島將出現豪雨，花東要留意豪雨等級以上更大降雨，暴風圈威脅預計周日遠離。

▲中央氣象署技正謝佩芸說明颱風影響。（圖／記者李姿慧攝）

「薇帕」颱風今上午11時的中心位置在北緯17.7度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約560公里之處，以每小時23轉20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑100公里。氣象署上午11時半發布海上警報，警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面。

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▲氣象署發布海警，警戒範圍包括巴士海峽、東沙島海面。（圖／氣象署提供）

中央氣象署技正謝佩芸表示，「薇帕」目前為輕度颱風，未來還有再增強、暴風圈擴大趨勢，將朝西前進，預計今晚接近巴士海峽，明天通過並接近南海，雖然颱風中心離台灣有一段距離，但因外圍環流寬廣且水氣豐沛，水氣隨著颱風移動接近台灣，目前已有對流雲系接近東部陸地，中午開始將出現間歇性降雨，晚間過後雨勢將更明顯。

降雨分布上，謝佩芸進一步分析，西半部因位處背風側，今上午到中午高溫炎熱，上看34到35度，苗栗以北也有局部36度高溫，金門上看35度，不過中午過後將有局部午後雷陣雨，南部則有局部大雨機會。今天入夜前東半部、恆春半島降雨將轉為明顯，下半天花東可能出現局部大雨，明天白天雨勢更大，東半部、恆春半島可能出現豪雨等級降雨，花東山區可能有豪雨以上更大等級降雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，明天颱風進入南海，南部降雨也會變多，可能出現間歇性陣雨，不過謝佩芸指出，整體降雨範圍和雨勢仍要看颱風屆時的位置、離台灣遠近而定，將觀察路徑是否有往北偏可能。

謝佩芸提醒，今晚到明天颱風離台灣最近，東半部、恆春半島有豪雨，花東有豪雨等級以上強降雨，南部、大台北也會有雲系越過地形，帶來降雨和局部大雨。

由於颱風帶來東南風，台灣位於北側吹偏東風，迎風面高山風力明顯，北側包括北海岸到新竹會有風場繞流，蘭嶼、綠島將有明顯強風，新竹以北、宜蘭、東南部以及明天的屏東、高雄沿海也有明顯風力。

▲▼風力預測及天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

此外，台灣東半部、恆春半島海面風浪大，明天東半部沿海預估有5米大浪，氣象署提醒，明後兩天周末若有海邊和高山活動，要謹慎評估調整行程，以安全為優先。