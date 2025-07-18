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薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」　網愣：天佑台灣

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲輕颱薇帕預測路徑北修。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

氣象署預估，輕颱薇帕今（18日）晚到明天最接近台灣！天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布一個好消息與壞消息，首先它不會直撲台灣，但要小心外圍環流帶來的驚人大雨，並點名「恆春半島、宜花東」會有超大雨，「尤其是恆春台東，根本就颱風天」，呼籲民眾要嚴防災情。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads表示，關於薇帕颱風動態，有一好一壞消息，好消息是它不會直撲台灣，但壞消息是「我們還是要吃它的外圍環流！」

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步說道，一如預期，這種大範圍的低壓發展很慢，薇帕才終於勉強摸到颱風標準的，但雖然現在它遜到簡直是一個藝術品，雲圖上還是看得出來颱風外圍環流很寬廣，這就是要注意的點了。

對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，這周末有三大重點，第一點恆春半島、宜花東，雨非常大（尤其是恆春台東，根本就颱風天）；第二部分，北基桃、各地高山上，風大的要命；第三點部分，其他地方還好，因為有山脈幫忙擋住。

最後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」直呼，雖然有發海上警報，但薇帕颱風正準備加速通過巴士海峽，預估最快明天就會解除。

文章曝光後，網友紛紛熱議，「希望南部的雨不要太多、太大，很多人的家還沒屋頂」、「這禮拜本來要去蘭嶼、下禮拜要去宜蘭，都有颱風攪局，哭啊」、「周六訂墾丁的房間是不是可以取消了」、「台東人心累了」、「南部禁不起再來一個颱風了」、「天佑台灣，希望南部不要再下大雨了」。

中央氣象署技正謝佩芸表示，「薇帕」目前為輕度颱風，未來還有再增強、暴風圈擴大趨勢，將朝西前進，預計今晚接近巴士海峽，明天通過並接近南海，雖然颱風中心離台灣有一段距離，但因外圍環流寬廣且水氣豐沛，水氣隨著颱風移動接近台灣，目前已有對流雲系接近東部陸地，中午開始將出現間歇性降雨，晚間過後雨勢將更明顯。

降雨分布上，謝佩芸進一步分析，西半部因位處背風側，今上午到中午高溫炎熱，上看34到35度，苗栗以北也有局部36度高溫，金門上看35度，不過中午過後將有局部午後雷陣雨，南部則有局部大雨機會。今天入夜前東半部、恆春半島降雨將轉為明顯，下半天花東可能出現局部大雨，明天白天雨勢更大，東半部、恆春半島可能出現豪雨等級降雨，花東山區可能有豪雨以上更大等級降雨。

此外，明天颱風進入南海，南部降雨也會變多，可能出現間歇性陣雨，不過謝佩芸指出，整體降雨範圍和雨勢仍要看颱風屆時的位置、離台灣遠近而定，將觀察路徑是否有往北偏可能。

謝佩芸提醒，今晚到明天颱風離台灣最近，東半部、恆春半島有豪雨，花東有豪雨等級以上強降雨，南部、大台北也會有雲系越過地形，帶來降雨和局部大雨。

由於颱風帶來東南風，台灣位於北側吹偏東風，迎風面高山風力明顯，北側包括北海岸到新竹會有風場繞流，蘭嶼、綠島將有明顯強風，新竹以北、宜蘭、東南部以及明天的屏東、高雄沿海也有明顯風力。

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