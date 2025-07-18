　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北海道「有棕熊非黑熊」　羅智強質問罷團：刪這監院考察預算有錯？

▲藍委羅智強質問罷團，是否護航監院亂編預算到北海道考察。（資料照／記者李毓康攝）

▲藍委羅智強質問罷團，是否護航監院亂編預算到北海道考察。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強今（18日）在電視罷免說明會上，質問罷團，為什麼你們拍罷免他影片時，要違規停車在身障車位上？為什麼要跟民進黨立法院黨團總召柯建銘一起說謊，說他在朝野協商中隱藏號碼騷擾柯？監察院今年預算編列，說要到北海道考察黑熊，但北海道是棕熊棲息地，請問罷團，這麼荒謬的預算，刪掉有錯嗎？罷免可以護航監察院考察黑熊嗎？羅也說，他支持司法改革，且推動妨害司法公正罪，是要打擊像柯建銘這種公然關說的司法之恥。

台北市選委會18日舉辦電視罷免說明會。羅智強在第一輪發言表示，他去年1月13日以近53％的得票率當選大安區立委，這一年半來不負所托，無論是國會問政或地方服務，都繳出扎實的成績單，但只要25%的選民投下同意罷免票，一個過半選贏的立委就會被罷免，形成「少數罷免多數」，坦白講真的不公平。

羅智強表示，他非常、非常、非常危險，若反對罷免的人不出門投票，就會讓罷免過關，這是為什麼中選會主委李進勇出來恐嚇在野黨立委不能喊告急、喊搶救，因為李知道想要降低投票率。羅強調，「你不出來投票，羅智強就告急、羅智強就危險，就需要被搶救」，不只是他，所有在野立委需要大家一起來搶救，「不投票，就等於支持罷免」，就會讓賴清德、柯建銘跟李進勇得逞。

接著，羅智強羅列所謂的大安鄉親關心的議題，希望罷團正面回應。羅指出，為什麼你們拍罷免羅的影片時，要違規停車在身障車位上？為什麼沒有繫安全帶，頭手伸出車窗？為什麼可以在路口轉彎處紅線違停？為什麼沒有依照法規，設立告示牌及警示燈以及安排交通指揮人員？尊重大安區的用路人，很困難嗎？

羅智強說，為什麼要跟柯建銘一起說謊，說他在朝野協商中隱藏號碼騷擾柯，還和藍委徐巧芯一起嘲笑柯建銘？他說過自己尊重罷免權，但你的證據在哪？電話打通一定會有紀錄，但他已經拿出通聯紀錄，柯說要拿出證據已快一個月，也沒拿出，請問罷團不需負責任拿出證據？造謠抹黑，絕對不是公民權利，而是對民主的踐踏。

羅智強表示，想請問領銜人支不支持徹查共諜？守護中華民國的民主自由？他最先揭露總統府前諮議吳尚雨是共諜案，想請問領銜人，願不願意跟他一起大聲講，「我繳稅，不是讓民進黨養共匪；我繳稅，不是讓民進黨養共諜；我繳稅，不是讓民進黨養吳尚雨、盛礎纓、何仁傑、邱世元、黃取榮這種共諜」。

羅智強指出，請問領銜人，你們說他刪監察院預算，所以要罷免，但你們知道監察院長陳菊上任5年以來，監察院預算暴增4成，「真的非常奢侈」，結果調查報告數量縮減3成，「給你更多的錢，你擺爛不做事，事情做更少，你是羅智強，你能不刪嗎？」這就是高薪低效的「廢物院」。

羅智強續指，更誇張的是，監察院今年預算編列的內容，說要考察北海道黑熊，但北海道是棕熊棲息地，請問罷團，這麼荒謬的預算，刪掉有錯嗎？還是罷團要掩護監察院，認為不能刪？另外，監察院正副首長擁有車輛29輛，居於五院之首，每年全院花費的車輛養護費和油料費，卻是讓司機開公務車載愛犬去美容，請問他刪監院預算刪錯了？請大安區選民評評理。

羅智強也表示，請問領銜人支持廢死嗎？監察院的國家人權委員會背離民意，在2023-2026年的中程策略計劃裡將「逐步廢除死刑」列為目標，但他以支持死刑、反對廢死當選立委，現在有憲政機關違法8成民意要推動死刑，如果你是受選民託付的立委，你能接受嗎？他當然要嚴格監督監院。

羅智強說，請問罷團，你們支持打詐嗎？他支持打詐， 在民進黨執政之下，去年詐損502億，今年光是上半年就480億，他修法提高詐欺罪低刑度、詐欺所得必須繳回；請問你們支持司法改革嗎？他支持司法改革，且推動妨害司法公正罪，打擊像柯建銘這種公然關說的司法之恥，因此他推動杜絕關說，是罷免理由嗎？

羅智強總結，他舉報共諜、監督預算、抓監院弊案、反對廢死、支持打詐、支持反毒、守護孩童、為北市爭取預算，努力做各項服務；請問罷團跟領銜人，大安區需要什麼樣的文化？罷免可以抹黑、欺負身障人權議題、可以護航監院考察黑熊嗎？拜託領銜人回答。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台人旅日自駕闖紅燈出事了！　遭拘留18天
ETtoday獲「銀響力新聞獎」2大獎　善終、超高齡現況議題
快訊／費仔、龍仔點頭願打中華隊
薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」　網愣：天佑台灣
卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額
快訊／竹北汽修廠大火！全面燃燒「車輛燒成廢鐵」
獨／孫生又出事！撩妹「愛愛很重要」拍臀摸大腿
馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬
知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被
北市31年旅行社「突熄燈」！業者證實：結束營業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台人旅日自駕闖紅燈遭拘留18天　駐日代表處：繳清罰款已獲釋

杜絕兒虐不能只靠重刑！　時力喊話「立院儘速審查托育專法」

黃國昌嗆鍾佳濱「性暴力犯」屁股頂超噁心　邀八角籠對戰

北海道「有棕熊非黑熊」　羅智強質問罷團：刪這監院考察預算有錯？

索取消防員殉職資料遭阻擋？　時力痛批：新北市府刻意刁難調查

「挫賓行動」團隊控縣府違反行政中立　赴地檢署提告饒慶鈴

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

影／726倒數！侯友宜助攻反罷免　垃圾車放國台語雙聲道音檔

剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

台人旅日自駕闖紅燈遭拘留18天　駐日代表處：繳清罰款已獲釋

杜絕兒虐不能只靠重刑！　時力喊話「立院儘速審查托育專法」

黃國昌嗆鍾佳濱「性暴力犯」屁股頂超噁心　邀八角籠對戰

北海道「有棕熊非黑熊」　羅智強質問罷團：刪這監院考察預算有錯？

索取消防員殉職資料遭阻擋？　時力痛批：新北市府刻意刁難調查

「挫賓行動」團隊控縣府違反行政中立　赴地檢署提告饒慶鈴

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

影／726倒數！侯友宜助攻反罷免　垃圾車放國台語雙聲道音檔

剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

「最正啦啦隊女神」考到教練執照！球季空檔狂飛日本…宣布好消息

凱基證券獨家推出財管專業顧問認證　滿足客戶全方位財管需求

黃仁勳見大陸商務部長：中國市場非常有吸引力！

萬安演習結束趕載客…金門廂型車挨撞翻車！1男骨折送醫

「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

工作生活平衡！幸福企業永慶房屋推「月休10天」福利

宜蘭貨車撞翻轎車「母女受困」　路人救出女童安撫...超暖畫面曝

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞　拿紙巾測試真燒起來

【看我帶了什麼好貨】傑克羅素偷叼起酥麵包！爬三層樓跟媽炫耀

政治熱門新聞

快訊／「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死　邱議瑩二讀投同意

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

快訊／網傳確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發

沒錢普發1萬？卓榮泰臉書遭洗版

王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光

普發現金要舉債千億　卓榮泰3張圖解釋

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

顏清標父親辭世！顏寬恒發文緬懷阿公

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

朝野共識虐童致死「判死刑」　「剴剴條款」1爭議條文陷分歧

八里爆公報夾反罷文宣　區公所緊急澄清

詐騙園區75台人被抓　外交部跟柬埔寨要名單

更多熱門

相關新聞

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

首波罷免投票7月26日將登場，依法從16日起0時就不能散布各種民調。然而，昨天白委張啟楷、藍委林沛祥在「民眾之聲」節目上大談目前民調，且全部公開轉播。張表示，從最近幾個民調，不支持大罷免的比例是多數，甚至多出X%（因選罷法規定無法詳列數字），支持大罷免比例低，但投票率X成至X成（因選罷法規定無法詳列內容），真的很可怕。由於相關談話內容明顯觸法。民進黨發言人吳崢今（18日）表示，藍白干預選舉公平，違法犯規又來！已經正式具名向中選會提出檢舉。

控縣府違反行政中立「挫賓行動」團隊告饒慶鈴

控縣府違反行政中立「挫賓行動」團隊告饒慶鈴

影／726倒數！侯友宜助攻反罷免　垃圾車放國台語雙聲道音檔

影／726倒數！侯友宜助攻反罷免　垃圾車放國台語雙聲道音檔

揭挺罷房東祭「500元返鄉交通補助」疑涉買票　羅廷瑋秀出對話紀錄

揭挺罷房東祭「500元返鄉交通補助」疑涉買票　羅廷瑋秀出對話紀錄

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

關鍵字：

羅智強大罷免柯建銘北海道黑熊大罷免羅智強

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

Coldplay抓包他不倫小三！　CEO假道歉信瘋傳

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面