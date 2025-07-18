北海道「有棕熊非黑熊」　羅智強質問罷團：刪這監院考察預算有錯？

▲藍委羅智強質問罷團，是否護航監院亂編預算到北海道考察。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強今（18日）在電視罷免說明會上，質問罷團，為什麼你們拍罷免他影片時，要違規停車在身障車位上？為什麼要跟民進黨立法院黨團總召柯建銘一起說謊，說他在朝野協商中隱藏號碼騷擾柯？監察院今年預算編列，說要到北海道考察黑熊，但北海道是棕熊棲息地，請問罷團，這麼荒謬的預算，刪掉有錯嗎？罷免可以護航監察院考察黑熊嗎？羅也說，他支持司法改革，且推動妨害司法公正罪，是要打擊像柯建銘這種公然關說的司法之恥。

台北市選委會18日舉辦電視罷免說明會。羅智強在第一輪發言表示，他去年1月13日以近53％的得票率當選大安區立委，這一年半來不負所托，無論是國會問政或地方服務，都繳出扎實的成績單，但只要25%的選民投下同意罷免票，一個過半選贏的立委就會被罷免，形成「少數罷免多數」，坦白講真的不公平。

羅智強表示，他非常、非常、非常危險，若反對罷免的人不出門投票，就會讓罷免過關，這是為什麼中選會主委李進勇出來恐嚇在野黨立委不能喊告急、喊搶救，因為李知道想要降低投票率。羅強調，「你不出來投票，羅智強就告急、羅智強就危險，就需要被搶救」，不只是他，所有在野立委需要大家一起來搶救，「不投票，就等於支持罷免」，就會讓賴清德、柯建銘跟李進勇得逞。

接著，羅智強羅列所謂的大安鄉親關心的議題，希望罷團正面回應。羅指出，為什麼你們拍罷免羅的影片時，要違規停車在身障車位上？為什麼沒有繫安全帶，頭手伸出車窗？為什麼可以在路口轉彎處紅線違停？為什麼沒有依照法規，設立告示牌及警示燈以及安排交通指揮人員？尊重大安區的用路人，很困難嗎？

羅智強說，為什麼要跟柯建銘一起說謊，說他在朝野協商中隱藏號碼騷擾柯，還和藍委徐巧芯一起嘲笑柯建銘？他說過自己尊重罷免權，但你的證據在哪？電話打通一定會有紀錄，但他已經拿出通聯紀錄，柯說要拿出證據已快一個月，也沒拿出，請問罷團不需負責任拿出證據？造謠抹黑，絕對不是公民權利，而是對民主的踐踏。

羅智強表示，想請問領銜人支不支持徹查共諜？守護中華民國的民主自由？他最先揭露總統府前諮議吳尚雨是共諜案，想請問領銜人，願不願意跟他一起大聲講，「我繳稅，不是讓民進黨養共匪；我繳稅，不是讓民進黨養共諜；我繳稅，不是讓民進黨養吳尚雨、盛礎纓、何仁傑、邱世元、黃取榮這種共諜」。

羅智強指出，請問領銜人，你們說他刪監察院預算，所以要罷免，但你們知道監察院長陳菊上任5年以來，監察院預算暴增4成，「真的非常奢侈」，結果調查報告數量縮減3成，「給你更多的錢，你擺爛不做事，事情做更少，你是羅智強，你能不刪嗎？」這就是高薪低效的「廢物院」。

羅智強續指，更誇張的是，監察院今年預算編列的內容，說要考察北海道黑熊，但北海道是棕熊棲息地，請問罷團，這麼荒謬的預算，刪掉有錯嗎？還是罷團要掩護監察院，認為不能刪？另外，監察院正副首長擁有車輛29輛，居於五院之首，每年全院花費的車輛養護費和油料費，卻是讓司機開公務車載愛犬去美容，請問他刪監院預算刪錯了？請大安區選民評評理。

羅智強也表示，請問領銜人支持廢死嗎？監察院的國家人權委員會背離民意，在2023-2026年的中程策略計劃裡將「逐步廢除死刑」列為目標，但他以支持死刑、反對廢死當選立委，現在有憲政機關違法8成民意要推動死刑，如果你是受選民託付的立委，你能接受嗎？他當然要嚴格監督監院。

羅智強說，請問罷團，你們支持打詐嗎？他支持打詐， 在民進黨執政之下，去年詐損502億，今年光是上半年就480億，他修法提高詐欺罪低刑度、詐欺所得必須繳回；請問你們支持司法改革嗎？他支持司法改革，且推動妨害司法公正罪，打擊像柯建銘這種公然關說的司法之恥，因此他推動杜絕關說，是罷免理由嗎？

羅智強總結，他舉報共諜、監督預算、抓監院弊案、反對廢死、支持打詐、支持反毒、守護孩童、為北市爭取預算，努力做各項服務；請問罷團跟領銜人，大安區需要什麼樣的文化？罷免可以抹黑、欺負身障人權議題、可以護航監院考察黑熊嗎？拜託領銜人回答。