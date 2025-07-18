揭挺罷房東祭「500元返鄉交通補助」疑涉買票　羅廷瑋秀出對話紀錄

▲藍委牛煦庭(左2起)、羅廷瑋 、吳宗憲出席「大罷免 大奧步 全國大買票」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

首場大罷免投票將於26日登場，國民黨立委羅廷瑋今（18日）開記者會，揭露一起疑似選舉賄賂案件，一名挺罷免的房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」500元；律師表示，實質上恐已構成選罷法中所列的「行求或期約賄選罪」。羅廷瑋強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關儘速偵辦。

羅廷瑋18日上午舉辦「大罷免 大奧步 全國大買票」 記者會，藍委牛煦庭、吳宗憲、律師王宥荃出席。羅廷瑋表示，以往賄選樣態多元，但他這次有確切實據才公布，因為這些案件涉及全國賄選，雖然在他的選區，但房客來自很多外縣市，「報案當事者就是來自外縣市」，且是他親自陪同報案。

羅廷瑋指出，他的關鍵證據是由租客提供的對話紀錄，內容是正常的出租資訊，或相對應租金水費電費的提醒，但1時54分房東卻突然傳給對方兩張圖，是房東自己的店面，上面掛著特定且明確的標語，下個對話紀錄，而下個對話紀錄是直接標記前述圖片，告知「凡726返鄉投票，請向房東申請500元交通補助」 。

羅廷瑋說，這是非常明確事實，不是群組、不是假帳號，房客的交付租金、水電匯款紀錄，跟房東提供訊息的匯款帳號一模一樣，「完成就會有交通補助」。羅也說，當事人告訴他，如果在他有租約情況下，沒有回應房東，會不會無法租下去，覺得有點被脅迫；第二、該房東的房客來自四面八方且非常多，又提供500元交通補助，是不是利誘？

▲羅廷瑋秀對話紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）

羅廷瑋表示，這是非常綿密、紮實、確切對話紀錄佐證，他認為現在選情已經非常膠著，罷免剩下不到7天，竟然發生這樣狀況，而且有非常多奧步，大罷免竟然有大買票，呼籲檢調要查辦，自由民主不該有任何交換與利益。

王宥荃指出，根據高等檢察署公布賄選態樣中，提供給有投票權人，居所地跟投票地相關交通工具或費用，是非常明確賄選態樣；委員所述房東的行為，很有可能涉犯《選罷法》行求或期約賄選罪，依法可處3年以上、10年以下徒刑，併科新台幣100萬以上，1000萬以下罰金；而法務部也有鼓勵社會大眾檢舉這類賄選態樣，每件可獲得50萬元檢舉獎金，希望社會大眾可以正視這問題。

牛煦庭表示，在這最後一段時間，街頭挑釁、衝突一定變多，網軍出征數量一定會變多，造謠抹黑更不會停，民進黨善於選舉，本身會把大量選舉奧步，尤其透過罷免，基本上奧步盡出。昨天才發生藍委魯明哲文宣遭指控夾帶選舉公報，結果影片曝光後證實是特定人士擺拍，目的就是製造輿論假象，抹黑對手。

▼羅廷瑋控有房東資助返鄉投罷免票，疑涉賄選，並秀出對話紀錄。（圖／羅廷瑋辦公室提供）

牛煦庭強調，類似操作加上現在「發補助買票」的情形，已讓選風急遽惡化，要誠懇呼籲所有鄉親勇敢站出來，遇到奇怪選舉奧步，特別是跟金錢相關的，站出來當他們的「千里眼」，只有大家願意站出來，才能避免暗黑選舉奧步。