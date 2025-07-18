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北檢查扣血液檢體　台師大：全力配合調查「絕不隱匿刪除」

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於檢調入校調取研究資料並查扣血液檢體，台師大表示全力配合。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署昨天更前往師大，調取研究資料並查扣血液檢體。台師大今（18日）表示，學校全力配合檢調辦理，計畫主持人陳忠慶教授和學校行政人員也全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，校方也因此在過去四天內四度道歉。教育部更做出嚴懲，除了對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，台師大處110萬元罰鍰，另將成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考紀會討論。

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此外，為查明女足隊教練周台英涉強制、侵占等嫌疑，台北地檢署檢調人員，昨（17日）前往台師大，緊急調取研究資料並查扣現存血液檢體，全案朝強制、侵占方向深入偵辦中。

而對於檢調人員赴校調取研究資料並查扣血液檢體一事，台師大表示，學校全力配合檢調辦理，計畫主持人陳忠慶教授和學校行政人員也全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。

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