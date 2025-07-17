快訊／教育部擬撤銷周台英教練證　開考績會追究台師大校長疏失

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞持續延燒。教育部今（17日）中午與受害學生簡奇陞等人會面，會中達成七點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部會也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

▲教育部與台師大女學生會談後，擬撤銷周台英教練證，並成立跨部會專案小組。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象。事發後校方公開道歉，但因周師仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。教育部昨天已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

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為提供學生相關協助，教育部次長張廖萬堅今天中午將與受害學生簡奇陞等人會面，包括人本教育基金會、立委范雲等人也會出席，教育部專案小組也會進行了解全案。在經過一個多小時會談後，由次長張廖萬堅與朱俊彰出面說明達成共識。

▲教育部次長張廖萬堅（左）與朱俊彰（右）出面說明台師大女足抽血案 。（圖／記者徐文彬攝）

張廖萬堅表示，會談達成七點共識，首先是由次長朱俊彰成立跨部會調查專案小組進行調查，其次是重新檢視台師大倫理審查委員會（IRB）研究者違反研究倫理的裁罰額度，因為外界有不同看法，第三則是針對師大IRB暫停運作，學生若將研究送到其他學校的IRB審查所增加經費差額部分，教育部會協同師大來處理，不會讓學生來負擔。

簡奇陞會前表示，希望能夠全面普查到底多少學生受害，並協助受害學生復學或給予應有權益。張廖萬堅說，目前了解共有6個學生是受害者，教育部會成立單一申訴窗口，提供擔心遭到暴露或霸淩的當事人及歷屆學生來申訴，作為心理輔導咨詢或者是法律的協助。教育部也會組成專案輔導小組到台師大訪視輔導，協助學校來完備相關機制，提供學生的支持輔導系統。

張廖萬堅強調，教育部也會送出有關成立霸淩及違反學倫的相關事證，由體育署檢討撤銷周台英的教練證，並通知相關運動社團。教育部也會追究師大在本案的行政疏失，涉及校長部分，將由教育部召開考績會討論，由學校考績會處理其他的行政人員再送部來備查。我們會在行政究責的部分，教育部也會一併調查。