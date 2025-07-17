國教院長「憤怒羞愧」　辭台師大委員：校方讓人難以信任

▲國教院院長林從一發文，請辭台師大自我評鑑指導委員。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞持續延燒，教育部更對台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議感到憤怒與不滿。國教院院長林從一今（17日）在臉書發文，指對此事「覺得憤怒、羞愧與匪夷所思」，並請辭師大自我評鑑指導委員會委員，因為「無法指導一個無法信任的學校。」

台師大女足球遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象，被迫連續抽血，若不願意配合就會被威脅扣學分、退學。周台英涉及霸凌與違反學倫事件，教育部嚴厲譴責周師的不當與違法行為，也對台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，感到憤怒與不滿，今天在和受害學生見面後，更表達擬撤銷周台英教練證，以及開考績會追究台師大校長疏失等決議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，國教院院長林從一身為自我評鑑指導委員會委員，今天也在臉書發文，同為教育界的人，對此事「覺得憤怒、羞愧與匪夷所思」，並請辭上述委員，因為「無法指導一個無法信任的學校。」

台師大則在昨晚發出八點致歉聲明，誠心接受教育部與各界譴責，校方將立即啟動程序、重新審議，並在二周內依法盡快完成相關懲處，在教評會重新審議過程中，校方會依教師法審議暫時停聘，避免教練與學生有任何接觸。