台師大連4天道歉　積極配合女足案調查「設單一申訴窗口」

▲台師大針對女足隊抽血案再度致歉，並表示會虛心檢討。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞持續延燒。教育部今（17日）與受害學生會面並達成七點共識，包括追究台師大的行政疏失。台師大稍早表示，對這事件造成傷害與社會關注再次致歉，將虛心檢討、積極配合後續調查與輔導作業，全力改善相關機制，強化對學生的支持與保障。學校也會設立單一窗口，接受女足隊學生反映意見與需求，包括心理諮商、權益保障等。

台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象。事發後校方公開道歉，但因周師仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。教育部昨天已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

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為提供學生相關協助，教育部次長張廖萬堅今天中午將與受害學生簡奇陞等人會面，並達成七點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

面對教育部今天最新共識，台師大重申，仍以昨晚公告八點致歉聲明為主，對此次事件造成的傷害與社會關注，再次致歉，這也是台師大本周連續四天道歉，並表示會虛心檢討、積極配合後續調查與輔導作業，全力改善相關機制，強化對學生的支持與保障。學校也會設立單一窗口，接受女足隊學生反映意見與需求，包括心理諮商、權益保障等。