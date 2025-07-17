不希望抹滅周台英國腳傳奇　簡奇陞：若她道歉「我們絕對接受」

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教育部今（17日）與受害學生簡奇陞等人會談，並達成7點共識。簡奇陞表示，7點共識符合學生訴求，「也是我們期待方向，但這不是此事終點。」她坦言，至今沒收到周台英教練正式道歉，受害學生需要的是一句真誠的道歉，「若周老師願意正面道歉，絕對接受」，不會不原諒。

▲ 受害學生簡奇陞表示，若周老師願意正面道歉，絕對接受。（圖／記者徐文彬攝）

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台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象。事發後校方公開道歉，但因周台英仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。教育部昨天已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

為提供受害學生相關協助，教育部次長張廖萬堅今天中午與受害學生簡奇陞等人會面，包括人本教育基金會、立委范雲等人也出席。經過一個多小時會談後，由次長張廖萬堅與次長朱俊彰出面說明達成7點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

▲台師大女足受害學生簡奇陞（右）受邀到教育部與官員會談。（圖／記者徐文彬攝）

簡奇陞會後接受媒體聯訪時表示，和教育部開完會鬆了一口氣，心中一直卡住東西暫時放下，會中達成7點共識符合學生們的訴求，也是大家期待方向，但這不是此事終點，事件還沒有落底，「教育部對台師大與周台英的懲處，我們都尊重，也希望大家不要霸凌周老師，不會去抹滅周老師曾經做出的貢獻，但就事論事，做對、做錯都要依法行事。」

媒體詢問周台英是否曾向學生道歉，簡奇陞表示，至今沒收到周台英正式道歉，「若周老師願意正面道歉，絕對接受」，不會不原諒。她強調，只要周老師釋出善意，不會不原諒，因為本來就不是從仇恨出發，但每一個曾經的受害者都說，希望的就是周老師一句「真誠的道歉」。

對於教育部成立單一窗口，簡奇陞表示，自己希望聽到所有的聲音，包括任何無辜受到這次事件波及或受委屈的人，或覺得不公平的人，都可透過這單一窗口對外發聲。她呼籲，教育界或體育圈受到不平等待遇的人，都可以站出來，也歡迎一起加入，讓這個圈子變得更好，但自己不是要撻伐這個圈子，而是因為愛這個圈子，而要讓這圈子變得更好。

▲教育部次長張廖萬堅（左）與受害學生會面 。（圖／記者徐文彬攝）