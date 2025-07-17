普發1萬卓榮泰「內心交戰」　朱立倫：肥綠友友、瘦百姓之間交戰

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周通過普發1萬相關特別條例，行政院長卓榮泰今（17日）宣布，如果要對全民普發1萬，行政院勢必得舉債，內心實在天人交戰。國民黨主席朱立倫表示，綠友友吃銅吃鐵，百姓卻無法拿回超徵的納稅錢，卓榮泰院長是想跟全民說，「賴清德不如蔡英文總統嗎？」有什麼好交戰？難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？

卓榮泰上午指出，普發1萬是違反憲法與預算法，外傳中央政府「超徵」1兆8000億元，但其中有2804億元是撥給地方政府，1957億元撥給特種基金，因此中央政府只剩下1兆3946億元。加上政府這四年來增加債務還本1838億元，減少融資調度7094億元，因此還要扣掉「替子孫還債」一共8932億元。

卓榮泰說，剩餘款項繼續扣除戰機特別預算、疫後特別預算等項目，中央可運用餘額只剩下4436億元，但是藍白在立法院通過總金額高達5450億元「包含普發現金」的特別條例後，前後相減，如果要普發1萬，還需舉債1014億元，成為負值，自己對是否要普發現金非常天人交戰。

朱立倫對此表示，很遺憾，國民黨努力推動普發一萬現金應對經濟衝擊的方案，民進黨卻一心搞大罷免的政治惡鬥。卓榮泰在記者會努力的用話術找理由，一方面說政府沒有錢進行普發，卻又說政府在110年至113年實徵數超過預算數，是有1兆8707億，明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金。

事實上，朱立倫強調，即便如卓院長所說，1.87兆的超徵，行政院已經用掉1.4兆，目前可用餘額4436億，立法院通過的是上限5450億「特別條例」，分三年執行。行政院今年把2300億還錢於民編滿毫無問題，其他項目則依法分年提出特別預算。卓榮泰稱他「內心交戰」，有什麼好交戰？ 難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？

朱立倫說，過去蔡英文政府想發錢的時候就是「經濟果實全民共享」，結果當在野黨為了緩解關稅壓力推出普發現金一萬塊，卓榮泰院長就裝窮，用混淆視聽的方式說政府已經沒錢，難道卓榮泰院長言下之意是說賴清德執政後，國庫被掏空、支出被浪費，所以民進黨執政越久，台灣越慘嗎？

朱立倫強調，國民黨的立場一直很清楚，台灣在應對經濟衝擊已經是事實，對美關稅的衝擊已經引起全球經濟壓力，這一點韓國、新加坡都已經進行普發現金以應對關稅衝擊，民進黨為政治鬥爭，邏輯前後矛盾，實在讓全民看不懂。現在已淪為大罷免大唬爛！唯有大罷免投下不同意，才能真正達到還錢於民。

