藍營加碼普發一萬「要舉債1014億元」　綠：羊毛出在羊身上

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院上週通過國民黨版本特別條例，刪除1000億台電撥補預算、增列2350億普發現金，整體特別預算規模達5450億。由於較原先規畫增加1350億，行政院評估要舉債1014億元，閣揆卓榮泰今（17日）表示，「我正在考慮，這在道德上過不過得去？」對此，民進黨表示，羊毛出在羊身上，大撒幣增加國家的債務，最後誰來還？「是你，是我，以及是我們的下一代」。因此卓揆也表態要到立法院公開報告，尋求「預算及立法要合法合憲」的共識。

卓榮泰首先表示，他還是要感謝立法院通過大部分行政院所提出的因應國際情勢與強化國土安全韌性的特別條例，雖然刪除了台電1000億的補貼以及另行增加普發現金1萬的預算。

卓榮泰也指出，根據統計，2021到2024年，全國稅課收入實徵超過預算數約1兆8707億，扣掉減少或降低增加債務8938億、2020年到2022年戰機特別預算150億、2023到2025年疫後特別預算3799億、移撥特種基金1957億、超徵屬地方政府部分2804億，以及增加非課税收入與歲出差異數3300億後，剩下可運用預算餘額約4436億。

接著卓榮泰強調，再扣除編列的4100億的特別條例，最後就只剩下336億。而立法院通過的「因應國際情勢與強化國土安全韌性的特別條例」，刪減1000億台電補助又加上的2350億普發現金，總經費需5450億，等於有1014億需要舉債。

對此，民進黨則表示，國民黨強行通過法案，要求普發現金一人1萬塊，全國總共要花2350億元。經過行政院仔細計算，為了發現金，政府預估要舉債「1014億元」。

民進黨強調，羊毛出在羊身上，大灑幣增加國家的債務，最後誰來還？是你，是我，以及是我們的下一代。因此卓榮泰提出，希望能到立法院公開報告、尋求預算及立法要合法合憲的共識。