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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱發錢道德過不去　王鴻薇：我代表多數民意警告你別作對

▲▼王鴻薇 立法院院會 討論事項第五案 提案說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

普發現金議題熱議，行政院長卓榮泰稱「正考慮道德上過不過得去」，國民黨立委王鴻薇今（17日）強調，自己要代表全國多數民意，鄭重警告卓榮泰，如果要反對全民普發1萬元，如果要與社會多數民意作對，請提出覆議，到時候讓全國人民看看，這個政府要用什麼理由超收稅不還，要繼續頭鐵不願意發錢給人民，就準備迎接民意的反噬與反撲。

王鴻薇說，卓榮泰親自召開記者會，宣布無法普發1萬，換言之，執政黨決定告訴國人，我國政府「超收不還錢」，強硬蠻幹的方式，公然跟全國多數民意宣戰，既然卓榮泰公然拒絕普發一萬，用更大的民主告訴他，「我們不同意」。

王鴻薇指出，卓榮泰的做法有兩大重點，首先根據中華民國憲法增修條文，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。換言之行政院不接受立法院政策，應該經賴清德核可提出覆議，覆議不通過就應該請辭下台，卓榮泰不願意面臨民意檢視，用記者會的方式單方面否決多數民意結果，毫無民主法治素養可言。

王鴻薇提到，其次卓榮泰此次出面，面對全民對普發一萬元的高度民意支持，頻頻出來扮黑臉甚至脫序說出「一萬只能買遙控飛機、買冰箱」的荒謬言論，轉移國人對於不發錢的質疑，而卓榮泰這次違反憲政體制，直接記者會否決，而非提出覆議，就是為了保護賴清德，畢竟覆議是要經賴清德總統核可，火就會燒到賴清德身上。但全國人民都知道，在賴清德團結第四講，就公開說明不支持普發一萬，這把火將不可收拾的繼續往上燒。

王鴻薇總結，「懇請大家，7月26日讓我們用『更大的民主』投下『不同意』，讓賴清德知道國家不是民進黨的，更展現人民的意志。」

國民黨立委陳玉珍也說，如果卓榮泰認為造成他心裡不安，就先讓老百姓小確幸，國土韌性再另外編特別預算，要不要做都是理由，這根本沒有違憲，政府若無依法行政，才是違憲。

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