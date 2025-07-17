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網紅爸將7歲兒「推下懸崖」　嗨喊：教會孩子勇敢！引360萬人爭論

35歲的加勒特吉（Garrett Gee）將年僅七歲的小兒子從懸崖上推入湖中。（圖／翻攝自「The Bucket List Family」IG）

▲父親將年僅七歲的小兒子從懸崖上推入湖中。（圖／翻攝自「The Bucket List Family」IG）

圖文／CTWANT

知名家庭旅遊博主「The Bucket List Family」近日發布的一段影片在網路上引發熱議，影片中35歲的加勒特吉（Garrett Gee）將年僅七歲的小兒子從懸崖上推入湖中，引來支持與撻伐聲浪。

綜合外媒報導，這段影片於7月13日發布，加勒特吉與兒子卡利漢（Calihan）一同站在美國鮑威爾湖一處岩層邊緣，當兒子顯得猶豫不決時，加勒特吉將他抱起來，直接推入湖中，隨後自己也跳了下去。儘管卡利漢在下墜過程中發出尖叫，但最終安全落水。

影片上線後迅速爆紅，累積超過360萬次觀看與逾6.8萬個讚，但也在社群平台上掀起爭論。不少網友指責父親的行為「不負責任」、「可能造成心理創傷」，甚至有前兒童腦損傷治療師留言提醒，意外可能造成無法挽回的後果，「他看起來不像是自願的，更像是被迫參與的孩子。」

然而也有不少支持者讚揚加勒特吉「勇於挑戰」、「教導孩子勇敢面對困難」，並稱他的育兒方式「值得學習」，「每個家長都知道自己的孩子能承受什麼，只要安全，這看起來就是一場有趣的冒險。」

對於外界批評，加勒特吉在貼文中強調，影片並非用作「育兒建議」，也不建議他人模仿。他解釋，當時評估過現場情況並認定安全無虞，並指出「真正的危險是在孩子猶豫不決時，可能會跌落岩壁邊緣」。

加勒特吉表示：「我們不會對所有孩子這樣做，每個孩子都不同，我們的養育與教導方式也因此有所調整。」加勒特吉堅信應鼓勵孩子「完成困難的事情」，並補充道：「當你教會孩子勇敢時，他們最終會開始挑戰你不敢做的事。」

網紅「The Bucket List Family」由加勒特吉一家五口組成，包括妻子潔西卡（Jessica Gee-George）以及三名子女。他們因旅遊紀錄與冒險生活而在網上走紅。自從加勒特吉於2015年以5,400萬美元出售iPhone應用程式給Snapchat後，一家人便開始全球旅行，足跡遍及65國。2018年定居夏威夷後，他們仍持續以影像與文章紀錄生活，並與國家地理合作。除了此次的懸崖跳水事件，該家庭過往的冒險活動還包括與鯊魚共游、熱氣球飛行及與章魚近距離接觸等。

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