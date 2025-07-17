教育部次長中午見師大女足生　簡奇陞：盼全面普查多少人受害

▲台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，引發教育部震怒。為提供學生相關協助，教育部次長張廖萬堅今（17日）中午將與受害學生簡奇陞會面，包括人本教育基金會、立委范雲等人也會出席，教育部專案小組也會進行了解全案。簡奇陞表示，希望能夠全面普查到底多少學生受害，並協助受害學生復學或給予應有權益。

台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象。事發後校方公開道歉，但因周師仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。教育部昨天已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

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▲師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，為了協助學生及了解案情，包括受害學生簡奇陞、人本教育基金會與范雲等立委，今天中午將拜會教育部次長張廖萬堅，教育部專案小組也將與會，並和受害學生共商未來處理流程，提供學生諮商輔導及法律權益協助，並列入專案小組的調查。

簡奇陞表示，肯定教育部對台師大與相關人的懲罰措施，以及台師大校長昨天願意道歉。不過，她表示，自己已經畢業，還有很多人受害，希望教育部或台師大能夠對受害學生進行普查，包括已經休學的學生是否復學，受到損害權益如何補償或救助，以及如何協助學生諮商等等，這樣才是最實際的。