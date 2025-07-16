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衛福部列「女足抽血」恐涉4項違法　要教育部把IRB翻過來查一遍

▲台師大女足案疑涉違反人體研究法，衛福部已請教育部速依法行政。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，甚至傳出非醫事人員執行抽血等爭議，衛福部醫事司司長劉越萍今（16）日表示，衛福部目前還沒有看到教育部針對該案的調查結果，將依《人體研究法》督促教育部依法辦理，應該「把IRB整個翻過來查一遍」，檢討當初案件怎麼審過，如果計畫沒問題，校方跟計劃主持人沒按計畫執行，問題會更加嚴重。

衛福部今晚發布說明，就目前新聞揭露資料所示，台師大女足案疑涉違法態樣為研究團隊執行「未依經倫理審查委員會通過之研究計畫」及「未取得研究對象知情同意」、研究機構審查會「未對經審查通過之研究監督及查核」及研究機構「對審查通過之研究計畫未進行必要之監督」，涉違反人體研究法第22條第1項第1款、第23條第3款、第24條第1款及第24條第4款規定。

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劉越萍受訪表示，依照 《人體研究法》規範，人體研究之監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由研究主持人所屬機關（構）、學校、法人或團體之中央目的事業主管機關管轄，國立台灣師範大學隸屬教育部，應由教育部就前開疑議內容釐清及調查，並進行全權管理及監督。衛福部已函請教育部本權責辦理相關調查及處分，並促請教育部依法辦理。

▲▼立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

劉越萍指出，衛福部目前還沒有看到教育部調查內容，教育部應該把倫理審查委員會（IRB）的內容翻過來查一次，重新進行檢討，當初計劃案是怎麼通過的？如果計畫沒問題，卻沒有按照通過的內容執行，計畫主持人涉及的問題就更大。衛福部則要強化各目的事業主管機關去監管其IRB內容。

衛福部次長林靜儀受訪表示，包含學生血液檢體去哪裡，是學校自己去處理還是有和機構合作，這些資料都在台師大，需由教育部調查，但衛福部有請醫事司先準備，調查中如果發現有醫療機構合作單位，衛福部再介入調資料處理。

至於非醫事人員抽血疑慮，劉越萍則強調，關於受試者保護，在相關機制中早有明文規定，本案還是要回歸從IRB計劃內容去審視才有辦法判斷，人體研究抽血和醫療臨床業務執行抽血檢驗不同，不能混為一談。

▲▼民進黨立委陳培瑜 范雲及人本教育基金會舉行 強迫抽血惡師免解聘 台師大血汗學分 教育部不管嗎 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳培瑜、范雲及人本基金會批評台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／記者屠惠剛攝）

林靜儀今日也在臉書發文分享個人看法，她說，有申請過IRB人體研究倫理審查的人都知道有多複雜、應該要多謹慎；尤其在審查研究計劃時特別對於未成年人、易受傷害族群，或是有利害關係權力不對 等情況（受僱員工、監所犯人、指導學生）是重要關切與必須特別注意的倫理議題。

林靜儀強調，不論是在醫院或是學校，要做研究就要先搞清楚而且遵守研究倫理，這是鐵律，學校研究倫理審查的目的事業主管機關是教育部，如果是醫院研究的倫理審查目的事業主管機關是衛福部。

林靜儀也提到，受試者應該要有明確的知情同意，而且不可以在被脅迫的情況下為之；受試者也擁有隨時退出研究的權利。學生不懂他們的權利，研究主持人要懂；研究主持人如果不懂，IRB審查要審到主持人懂才放行研究。

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