女足抽血案遭罰110萬　台師大再次道歉：盡速重啟內部處分

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教育部今（16日）針對台師大開罰110萬，並對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰。台師大表示，再次誠摯道歉，會積極處理面對，除了依法繳納教育部所裁處罰鍰、配合檢查單位提供資料，並依程序盡速重新啟動內部相關處分及制度改革作業，持續落實完善研究倫理機制，回應社會期待。

▲教育部針對女足隊「抽血換學分」事件裁罰110萬，台師大表示，會積極處理面對。（圖／記者許敏溶攝）

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立委陳培瑜去年11月底揭發，台師大女足球員在非自願情況下成為教練實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，若不願意配合就會被威脅扣學分、退學，而且過程中還有無醫事人員資格者採血。校方已公開道歉，並對周台英祭出5項懲處，但周師仍保有師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。

針對外界質疑，教育部今天表示，會盡速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有違法或不當會退回要求重審。教育部也會組成專案小組，並與國科會跨部會合作就可能爭議事項進行全面調查與審議，而研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，台師大也處110萬元罰鍰。

台師大稍早也回應，校方除再次誠摯道歉外，也會積極處理面對，除了將依法繳納教育部所裁處罰鍰、配合檢查單位提供資料，並依程序盡速重新啟動內部相關處分及制度改革作業，持續落實完善研究倫理機制，回應社會期待。