教育部怒轟台師大「處理糟糕」要求重審　若涉及不法移送檢調

▲台師大「抽血換學分」事件，教育部次長張廖萬堅（圖右）及朱俊彰（圖左）出面說明。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，外界質疑教師處分有落差。教育部今（16日）表示，嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，教育部感到憤怒與不滿，若有違法或不當會退回要求台師大重審，校方處理有疏失部分要追究責任，也會一併查處是否違反刑法強制、侵占等罪，並與國科會跨部會合作就可能爭議事項進行全面調查與審議。

台師大女足球遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，若不願意配合就會被威脅扣學分、退學，而且過程中還有無醫事人員資格者採血。校方已公開道歉，並對周台英祭出5項懲處，但周師仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對外界質疑，教育部今天下午由次長張廖萬堅、朱俊彰聯袂出面說明。張廖萬堅首先轉達人在國外的教育部長鄭英耀說法，對於台師大處置不當，引發外界高度爭議，「感到憤怒與不滿」，要求教育部嚴審，要求台師大重審，未來要保障學生權益，處理有疏失部分要追究責任，並不要做出外界無法理解的作法。

朱俊彰進一步說明，對於周姓教練不當與違法行為，要嚴格予以譴責，對台師大處理的延宕感到不解與失望，會下來嚴格督促依法落實對學生保障學生權益的維護與相關人員的究責。

對於台師大校園霸凌事件，朱俊彰指出，台師大校園霸凌案件在去年11月成立，校方成立小組進行調查，最後做成解聘與不予聘用兩年決議，但台師大三級三審程序時，卻做成不解聘，僅解除教練與暫停行政職務，讓社會大眾與受害學生難以接受，教育部已經根據台師大昨天發佈新聞稿，會儘速召開「校園霸凌事件審議委員會」，嚴格檢視台師大教評會所作出決議，若有涉及違法或不當會退回要求學校重審，並從嚴論處。

由於台師大此案涉及違反研究倫理，朱俊彰表示，教育部已經立案要求台師大針對研究計畫違反學倫部分進行調查，涉案教師執行國科會補助研究計畫期間，未遵守人體研究法相關規範，經該校研究倫理審查委員會調查確認違規後，教育部在5月19日召開專案會議，認定台師大及其審查會未善盡監督與查核責任，教育部已命台師大從7月1日起停止受理新案人體研究審查，限期3個月內完成改善並函報教育部。

教育部高教司長廖高賢也補充說明，上述違反學術倫理部分情節重大，決議對研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，被處罰者包括周台英教練、台師大講座教授陳宗慶兩人，但參與研究案的醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘則未被裁罰，台師大也處110萬元罰鍰。