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快訊／台師大校長道歉　教練暫時停聘「重啟程序2周內懲處」

▲▼台師大校門，大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大表示2周內針對女足抽血爭議完成相關懲處。（資料照／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，教育部今（16日）對台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議表達憤怒。台師大今晚發出8點致歉聲明，誠心接受教育部與各界譴責，校方將立即啟動程序、重新審議，並在2周內依法盡快完成相關懲處，在教評會重新審議過程中，校方會依教師法審議暫時停聘，避免教練與學生有任何接觸。

台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗對象。事發後校方公開道歉，但因周師仍保有台師大教職，引發外界質疑對教師處分有落差。

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教育部今天更嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，直言「感到憤怒與不滿」，若有違法或不當會退回要求台師大重審，校方處理有疏失部分要追究責任。

台師大今晚發出8點聲明稿回應，校方表示，校長吳正己以最沉痛的心情，代表學校向受害同學、家長及所有社會大眾致上最深的歉意。

台師大表示，女足球隊學生在未獲妥善知情同意的情況下，長期配合研究抽血，且在師生關係不對等的權力結構下，遭遇言語威脅與心理壓力。經該校研究倫理委員會調查與校園霸凌防治委員會審議，已確認涉案教師違反倫理規範，並構成對學生之霸凌。

校方強調，此次事件是學校管理與監督的失責，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。

台師大8點聲明全文如下：

1. 教育部及各界對學校的嚴厲譴責，我們誠心接受，也對於女子足球隊的學生，再次致歉。

2. 對於三級教評會的決議，本校將立即啟動程序、重新審議，並於二周內依法盡快完成相關懲處。

3. 對於教育部、國科會，以及檢調單位的調查，學校會全力配合，提供所需資料；校內調查若發現不法情事，也將主動依法究責。

4. 在教評會重新審議過程中，校方會依教師法審議暫時停聘之處置，以避免教練與有關學生的任何接觸行為。

5. 學生反映受試費用未收到之情事，已正再次進行確認中，過往學生所有繳回作為隊費的費用，一定會全數退還給予學生。

6. 課程制度即刻調整：運動競技學系大四之「專長訓練」必修課程，已經教務會議決議，自下學期起改為選修，確保學生有自由選擇的權利。

7. 後續學生的諮商輔導，學校會持續關注，提供校內外相關的資源，幫助學生回復身心健康。

8. 教育部對於學校、主持人及共同主持人研究倫理的處罰，學校坦然接受，未來將全面檢討學術倫理審查及督導機制，並推動提升學術倫理教育。

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