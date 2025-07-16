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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「讓她專心回美國當貴婦」　吳思瑤：一人拉兩票罷免李彥秀就會成功

▲民進黨立委吳思瑤出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳思瑤喊話，有簽二階連署的一人拉1票半、2票，罷免李彥秀就會成功。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

首波罷免投票邁入最後倒數，各黨派全力衝刺，罷團今（16日）晚舉辦「台北同意罷！港湖場」，民進黨立委吳思瑤致詞時表示，罷免國民黨立委李彥秀二階連署送出4萬5100多份，而罷免李彥秀三階段需要7萬922票，只要有參與二階連署的人，一人再拉1票半、2票，罷免李彥秀就會成功，李彥秀沒有心思在台灣，就讓她專心回美國住豪宅當貴婦。

「台北同意罷！港湖場」今（16日）晚間在大湖公園大草坪舉辦，並找來聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠，立委吳思瑤、吳沛憶、王義川，台北市議員李建昌、王孝維、何孟樺以及律師陳又新等。現場也高呼口號，「一人拉三票，三振李彥秀」、「罷免投同意，台灣更有利」。而約在晚間7時42分許，現場喊出超過1千人，除了現場約500張椅子坐滿，草地空地及周遭走道也全都站滿了支持者。

吳思瑤致詞時一一列舉今日藍白爭議言論，包括民眾黨立委陳昭姿質詢經濟部次長時，說台電同仁救災受傷，要用葉克膜，而台灣葉克膜專家是柯文哲，要求把柯文哲放出去救人，「這不是笑話欸，這是立法院每一天都發生的笑話大全、現在進行式」。若這樣，立委犯法違法也不用被關，因為要選民服務，有這道理？

吳思瑤也提到，新北被罷立委辯論會今日舉行，國民黨立委洪孟楷前一句才說，公民罷團不要抹黑他們、扣紅帽子，下一句不小心真心話喊出「台灣地區」。在立法院有高金素梅說「我們習近平」，今天有洪孟楷說台灣是地區。

吳思瑤說，廖先翔同樣在洗白國民黨、陳玉珍提案的離島建設條例就是要替中國洗產地，引進中國採購投資，中國到外島不受台灣採購法、土地法、國有財產法規範，中國庸醫來到外島執業看病也不受台灣醫療法規定。過去有引清兵入關，現在是引中國入關。廖先翔說中國醫師怎麼會是外國醫師？意思就是中國醫師就是台灣醫師，再一次把中國跟台灣當一個國家。

吳思瑤指出，台電員工為了修復災區，現在還在醫院急救，但王鴻薇今日繼續大言不慚說，你們不要情勒社會、台電不要情勒台灣。你敢聽？上週五藍白聯手通過普發現金1萬元，讓他們拿大家的錢、子孫的錢替他們賄選買反罷免票，「國民黨不賄選就不會選」，幾十年來國民黨買票賄選還是一模一樣，現在變本加厲，讓國家用2350億替他們買票救罷免，但預算是國家、人民的，沒有分藍綠白。

吳思瑤說，藍白這一年半來提出無數錢坑法案，從國庫掏空近1兆，嚇死人，1年半就將近1兆，如果讓他們繼續作亂，敗家子把台灣敗光。她也列舉2350億可以做什麼，政策部分像是「0到6歲國家一起養」計畫2.2年、長照經費2.5年、治水預算6.7年、育兒津貼7年、租金補助8年、TPASS政策26年、學費補貼11年；建設則有2條基隆捷運、4條捷運汐東線，2350億剛好也可以蓋好高鐵南沿屏東，還可以蓋7艘海鯤號。

吳思瑤強調，國家將每分每毫錢用在人民身上，取之於民用之於民，我們不要大撒幣，不要把後代子孫經費一次敗光。藍白這一年來在國會又擴權又搶錢，還把憲法法庭癱瘓，這就是民主政變現在進行式。

吳思瑤也說，港湖區罷免李彥秀二階段連署送出4萬5千1百多份，達標數142%，而罷免李彥秀三階投票需要幾票？7萬922票，約8萬票，剛才大家說罷免李彥秀一人再拉3票，但這區只要有參與二階連署的人，一人再拉1票半、2票就夠了，罷免李彥秀就會成功。李彥秀沒有心思在台灣，就讓她專心回美國住豪宅當貴婦。

除了李彥秀，吳思瑤指出，隔壁徐巧芯說被罷免也不怕找不到工作，那好，就讓她被罷免掉，專心找下一個工作。羅智強站上質詢台完全沒料，只會嗆官員下台，這樣罷免羅智強，讓他從立法院下台。賴士葆說國民黨國會多數什麼都可以改回去，年金改革回去了，下一個可能把婚姻平權也改回去，就讓文山退葆賴士葆退休，好好去做他的阿公。

「還有誰？王鴻薇，我不可能忘記她」，吳思瑤續指，王鴻薇就是法院認證造謠薇，說我沒怕罷免，其實她好怕，就讓她看看台北人的厲害，讓王鴻薇好好回家反省。讓罷免成功，改讓反映主流民意的立委進到國會，國會成正軌，讓民主拉回我們民主。

最後，吳思瑤也預告，後面還有大安文山區、松信區各1場，24日是台北市選前之夜，下週四大家一起上凱道。

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

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