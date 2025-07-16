　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團港湖造勢湧千人　林右昌：有「傅隨組織」靠傅崐萁才膽大妄為

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

罷免團隊今（16日）舉辦「726台北同意罷南港內湖場」，雖下午雨勢頗大，導致準備工作較晚開始，現場仍湧入破千人造勢，七點過後仍有不少民眾湧入，就站著參與整場造勢。民進黨秘書長林右昌也到場致詞表示，一開始媒體報導，二階段只會過12個、最後過了31個，花蓮最後送了169%連署，這就是台灣人不認輸的精神。所有國民黨立委通通都成為小弟小妹，有傅隨組織讓他靠，傅崐萁才敢在立法院膽大妄為。罷免幾席只有老天爺知道，但每一張票都掌握在自己手上，拜託大家拉票。

▲民進黨秘書長林右昌出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林右昌出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

罷團表示，真正輸不起的就是國民黨，國民黨推動以罷制罷，卻一個個失敗，國民黨發動這麼多罷免案，有些成功、有些失敗，這也是民主的展現，我們都接受，但民團發起的罷免也是民主展現，造成對立跟撕裂的不是罷免，而是在國會亂搞的藍白兩黨。

罷團指出，李彥秀問罷團為什麼不能包容，罷團也要反問國民黨為什麼不能包容？一階、二階甚至現在三階段爆發所有衝突的新聞，幾乎都是國民黨的支持者攻擊罷團，十年之前罷免蔡正元可以差一點過關，相信十年後罷免李彥秀可以順利達標。

林右昌致詞時表示，感謝所有公民團體，這是一場辛苦的馬拉松，如果沒有他們勇敢站出來，不會走到這一刻，自己這陣子花了很多時間在花蓮，因為擒賊先擒王，去年四月份前國會很正常，立法院委員會法案一條一條審，完全照步來，但傅崐萁帶著10幾個立委去中國朝聖回來後，完全亂套，多年來累積的民主成果，變成國民黨跟民眾黨兩位總召獨裁立法。

林右昌指出，這也是為什麼許多公民團體、甚至藍營支持者都看不下去，罷免相當漫長，二階連署過程並不容易，一開始媒體報導，二階段只會過12個、最後過了31個，當時發生什麼事情？花蓮連署書格式出錯，大家都覺得花蓮不會成功，但在大家努力下，花蓮最後送了169%連署，這就是台灣人不認輸的精神。

林右昌強調，很多人問我會幾席？這只有老天爺知道，但每一張票都掌握在自己手上，拜託大家幫忙拉票、達成目標，國民黨還有很多奧步，立法院通過很多毀憲亂政法案，掏空台灣、弱化台灣，傅崐萁是首惡，但所有國民黨立委通通都成為小弟小妹，有傅隨組織讓他靠，傅崐萁才敢在立法院膽大妄為。

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳沛憶出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳沛憶出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每天都要喝「一款湯」！　台灣男驚罹大腸癌
劉雨柔生了！醫護驚呼「也太長」
鍾小平、游淑慧告發京華城案　陳佩琪：得意嘴臉我死都不會忘
新北女騎士遭撞摔車又被輾亡！恐怖畫面曝光
快訊／鳳梨「遭子彈掃射」首發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷團港湖造勢湧千人　林右昌：有「傅隨組織」靠傅崐萁才膽大妄為

「讓她專心回美國當貴婦」　吳思瑤：一人拉兩票罷免李彥秀就會成功

鍾小平、游淑慧告發京華城案　陳佩琪：得意嘴臉我死都不會忘

范雲曝台師大抽血案最新進度　籲啟動專案全面清查

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

罷團港湖造勢湧千人　林右昌：有「傅隨組織」靠傅崐萁才膽大妄為

「讓她專心回美國當貴婦」　吳思瑤：一人拉兩票罷免李彥秀就會成功

鍾小平、游淑慧告發京華城案　陳佩琪：得意嘴臉我死都不會忘

范雲曝台師大抽血案最新進度　籲啟動專案全面清查

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

萬海「旺春輪」還沒爭取到避難港　只能靠船況鑑定與持續溝通

新北30億打造AI教育城　侯友宜：強化競爭力與數位品德

快訊／割台中18歲女頸逃跑　新北男複訊後聲押

「南京紅姐」登越南舞台劇！經典造型一出場　觀眾狂鼓掌

罷團港湖造勢湧千人　林右昌：有「傅隨組織」靠傅崐萁才膽大妄為

劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

暖！沈鈺傑邀香港少棒隊參訪桃園球場　平野惠一、江坤宇親切合影

世界蛇日響應保育　新北農田記錄5種原生蛇類

新北動保勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

《死亡之島2》前開發高層談製作　稱原版太糟糕幸好延期救系列

司機幫收輪椅乘客連道謝　雙方善意互動充滿人情味

政治熱門新聞

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令嚴懲教練

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

獨／顏清標之父辭世　享耆壽94歲

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

鍾小平、游淑慧告發京華城案　陳佩琪：得意嘴臉我死都不會忘

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

更多熱門

相關新聞

「讓她專心回美國當貴婦」　吳思瑤籲一人拉兩票

「讓她專心回美國當貴婦」　吳思瑤籲一人拉兩票

首波罷免投票邁入最後倒數，各黨派全力衝刺，民進黨今（16日）晚舉辦「台北同意罷！港湖場」，民進黨立委吳思瑤致詞時表示，罷免國民黨立委李彥秀二階連署送出4萬5100多份，而罷免李彥秀三階段需要7萬922票，只要有參與二階連署的人，一人再拉1票半、2票，罷免李彥秀就會成功，李彥秀沒有心思在台灣，就讓她專心回美國住豪宅當貴婦。

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

關鍵字：

大罷免林右昌國民黨民進黨大罷免李彥秀大罷免傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面