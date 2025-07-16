罷團港湖造勢湧千人　林右昌：有「傅隨組織」靠傅崐萁才膽大妄為

▲港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免團隊今（16日）舉辦「726台北同意罷南港內湖場」，雖下午雨勢頗大，導致準備工作較晚開始，現場仍湧入破千人造勢，七點過後仍有不少民眾湧入，就站著參與整場造勢。民進黨秘書長林右昌也到場致詞表示，一開始媒體報導，二階段只會過12個、最後過了31個，花蓮最後送了169%連署，這就是台灣人不認輸的精神。所有國民黨立委通通都成為小弟小妹，有傅隨組織讓他靠，傅崐萁才敢在立法院膽大妄為。罷免幾席只有老天爺知道，但每一張票都掌握在自己手上，拜託大家拉票。

▲民進黨秘書長林右昌出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）



罷團表示，真正輸不起的就是國民黨，國民黨推動以罷制罷，卻一個個失敗，國民黨發動這麼多罷免案，有些成功、有些失敗，這也是民主的展現，我們都接受，但民團發起的罷免也是民主展現，造成對立跟撕裂的不是罷免，而是在國會亂搞的藍白兩黨。

罷團指出，李彥秀問罷團為什麼不能包容，罷團也要反問國民黨為什麼不能包容？一階、二階甚至現在三階段爆發所有衝突的新聞，幾乎都是國民黨的支持者攻擊罷團，十年之前罷免蔡正元可以差一點過關，相信十年後罷免李彥秀可以順利達標。

林右昌致詞時表示，感謝所有公民團體，這是一場辛苦的馬拉松，如果沒有他們勇敢站出來，不會走到這一刻，自己這陣子花了很多時間在花蓮，因為擒賊先擒王，去年四月份前國會很正常，立法院委員會法案一條一條審，完全照步來，但傅崐萁帶著10幾個立委去中國朝聖回來後，完全亂套，多年來累積的民主成果，變成國民黨跟民眾黨兩位總召獨裁立法。

林右昌指出，這也是為什麼許多公民團體、甚至藍營支持者都看不下去，罷免相當漫長，二階連署過程並不容易，一開始媒體報導，二階段只會過12個、最後過了31個，當時發生什麼事情？花蓮連署書格式出錯，大家都覺得花蓮不會成功，但在大家努力下，花蓮最後送了169%連署，這就是台灣人不認輸的精神。

林右昌強調，很多人問我會幾席？這只有老天爺知道，但每一張票都掌握在自己手上，拜託大家幫忙拉票、達成目標，國民黨還有很多奧步，立法院通過很多毀憲亂政法案，掏空台灣、弱化台灣，傅崐萁是首惡，但所有國民黨立委通通都成為小弟小妹，有傅隨組織讓他靠，傅崐萁才敢在立法院膽大妄為。

▲民進黨立委吳沛憶出席港湖除鏽罷團造勢。（圖／記者林敬旻攝）