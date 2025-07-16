范雲曝台師大抽血案最新進度　籲啟動專案全面清查

▲民進黨立委范雲揭露台師大女足抽血案最新進度。（圖／翻攝立委范雲臉書）

記者詹詠淇／台北報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，爭議持續擴大，教育部今（16日）表示，已對研究主持人陳姓教授及共同主持人分別處新台幣50萬元罰鍰，相關缺失一併要求學校限期改善報部。民進黨立委范雲稍早也揭露最新進度，並已要求教育部和國科會啟動專案，全面清查。

針對師大女足隊員被違法抽血，范雲今日在臉書分享最新進度，她今天已協助教育部召開與受害學生取得聯繫，教育部將提供受害學生法律協助。

范雲指出，教育部剛才召開記者會宣布，針對違反研究倫理，認定情節重大，依人體研究法對師大裁罰110萬，並對計畫主持人陳姓教授、計畫所屬成員周姓教練各裁罰50萬，相關缺失一併要求學校限期改善報部。而這只是目前已裁罰內容，她辦公室檢視後，認為並不完整，後續調查也還有其他需要裁罰的部分，她會持續要求教育部嚴正辦理。

「裁罰只是立即性的處理手段」，范雲提到，這2天社群爆出更多「血論文」，涉及使用違法採血檢體的「學術研究」，不只這一案。光是一個學生就被採超過200管血液，有高達40個學生被違法抽血，這些血都到哪裡去？目前掌握被終止的計畫，有多少檢體是違法採集？國科會昨天在記者會上居然答不出來。她已要求教育部和國科會啟動專案，全面清查！

范雲也說，衛福部尚未針對非醫事人員抽血的重大違失進行裁罰，她也正和衛福部追蹤調查進度，她會繼續監督教育部、國科會和衛福部處理本案，絕對要還給此案受害學生遲來的公平正義！