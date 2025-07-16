快訊／台師大「抽血換學分」北檢要辦了！周台英列被告

▲周台英對女足學生「抽血換學分」挨告。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台師大女足教練周台英爆出要求學生「抽血換學分」，強行逼迫女學生配合計畫抽血，有學生因此身心俱疲，罹患焦慮症而休學。台北地檢署今(16)日下午主動分案，將周台英列為被告，指派檢察官進行偵辦。

台師大女足去年11月遭揭發，指球員在非自願情況下，被教練周台英要求成為實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，且需從早上5時起床做到晚上9時，若有選手不願意配合，就會被扣住畢業學分、退學等手段威脅。而台師大雖然公開發表聲明，卻只是解除周台英的教練職務，仍保留台師大教職，令外界相當不解。

據了解，周台英14歲就被選進中華木蘭隊，成為亞洲女足第一中鋒，她曾帶領中華台北女子足球代表隊拿下1977年、1979年、1981年亞洲女子足球錦標賽冠軍，並在1979年獲選為最佳球員，巔峰時期堪稱是亞洲一姐。周台英退役之後，一度離開足壇，後來轉往學校擔任女足教練，沒想到如今爆發抽血爭議事件，涉違反醫療法規和刑事責任。

周台英13日雖曾透過校方公開一封手寫道歉信，然而信內並未具體坦承並針對案情道歉，僅表示「去年女足事件，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲對不起！」並在內容頭尾恭喜女足贏得大專盃、為女足加油打氣。

該信公開後隨即引發大眾怒火，遭網友痛批「避重就輕」、「有夠假」，全案持續延燒，今日台北地檢署主動分案，將周台英列為被告並進行偵辦。

▼周台英手寫信。（圖／翻攝自台師大臉書）