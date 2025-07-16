颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

▲台南大新營地區颱風過後屋瓦全毀，住戶只能仰望屋頂「透天」，急需帆布修繕援助，蔡育輝與尤淨寬召開記者會，懇請各界善心人士出錢出力，援助老弱災民重建家園。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，造成逾1萬戶房屋受損、農漁損逾4.7億元，災後連日降雨又將來襲颱風更添民眾憂心。國民黨團發言人蔡育輝16日與市議員參選人尤淨寬、後壁區農會總幹事林怡歆召開記者會，懇請各界善心企業與熱血志工「有錢出錢、有力出力」，共同協助災民早日重建家園。

蔡育輝指出，目前台南災區急需的物資包括「太空包」處理石棉瓦碎片、遮蔽屋頂防風雨的「帆布」，更需要能親赴現場協助重建的志工與修繕團體加入。他強調：「現在不是等政府，是大家一起挺身而出，救我們自己的鄉親。」

根據統計，第1選區（新營、鹽水、柳營、東山、白河、後壁）約2684戶受損，第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）約385戶受損，其中約1700戶屋頂全毀。蔡育輝感嘆，有災民哭訴「神明廳、衣櫃、床、家具都泡水，家變成真的透天厝，無處可躲」。林怡歆表示，災民原本已面對農損壓力，如文旦、文蛤等農漁產遭重創，如今家園又毀，災後補助卻有限，讓許多老弱鄉親陷入無助。

國民黨台南市黨部與議會黨團已率先捐出200萬元，蔡育輝也公佈多家企業捐款響應，包括：台昌樹脂、立暉鋁業、徠歸仁飯店、大巍建設、崇銘汽車檢驗場、新奇美實業、登榮塑膠、三福化工、芳榮米廠、登榮投資、新興製麵、後壁區農會等。蔡育輝表示，各區公所已具備分配善款與修繕支援的能力，呼籲民眾將捐款交由區公所統籌運用，真正「給到需要的人手上」。

蔡育輝與尤淨寬指出，在災民與地方持續反映後，行政院近日已將住宅補助標準調整為：受損面積20平方公尺以下由善款酌助，20-100平方公尺補助5萬元，超過100平方公尺補助10萬元。但他們直言：「補助金額與災損實況仍有巨大落差。」兩人呼籲中央正視災後所需資源，並公開透明啟動全台募款機制，不應低估台南災情。

蔡育輝強調，當前最重要的不是口水，而是實際作為。他感性呼籲：「一塊帆布、一個太空包，也可能讓一位阿公阿嬤免於泡水之苦。請大家幫幫台南人！」