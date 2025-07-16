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薇帕颱風最快明天生成　東半部連3天豪雨下到發紫

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲受熱帶系統影響，東半部周五至周日慎防大雨及豪雨。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

輕度颱風「薇帕」最快明天生成，周五至周六最接近台灣，周五起東半部及恆春半島雨勢逐日明顯，尤其東半部連3天要慎防大雨及豪雨。明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區要留意局部大雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD09預計明天生成輕度颱風「薇帕」，周五至周六最接近台灣，路徑將通過呂宋島北端陸地進入南海，下周一到達廣東沿岸。另外，下周低壓帶還有熱帶系統接續發展可能，強度及路徑仍需觀察。

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▲▼熱帶性低氣壓TD09路徑。（圖／氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD09路徑。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區要留意局部大雨，清晨至上午中南部也有零星雨，晚間轉為東風，東半部開始出現零星短暫雨。

他指出，周五至周日熱帶性低氣壓或颱風影響，東半部及恆春半島雨勢一天比一天明顯，其他地區仍為午後短暫雷陣雨，東半部及南部要留意局部大雨或豪雨。周六至周日除了東部持續有明顯雨勢，南部也出現降雨，東半部及恆春半島要留意大雨，中部以北為午後雷陣雨。

他表示，下周一至周三熱帶系統遠離，天氣仍受低壓帶影響，東半部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，張承傳指出，明天大台北及彰化地區仍有局部36度以上高溫，後期降雨增多，各地溫度略降。另外，周五至下周一東半部、北部、南部及馬祖要留意強風及長浪。

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