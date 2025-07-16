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英國EBC金融捐10000美元　挺台南災後重建

▲EBC金融集團執行長David Barrett表示，與災區民眾同心協力，共度難關。（圖／EBC金融集團提供）

▲EBC金融集團執行長David Barrett表示，與災區民眾同心協力，共度難關。（圖／EBC金融集團提供）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，面對龐大災後重建需求，國際企業也加入支援行列，英國EBC金融集團（EBC）宣布捐贈10000美元（約新台幣32萬元），挹注台南市政府社會救助金專戶，協助受災居民恢復家園，該筆善款將用於民眾生活重建、房屋修繕及基本物資補給，展現企業對災區實質關懷。

EBC金融集團執行長David Barrett表示，台南是EBC亞太業務的重要據點，當地遭逢風災重創，EBC希望在此關鍵時刻發揮企業社會責任角色，提供最即時的援助。他強調：「我們不只是與社區並肩而立，更要以實際行動支持他們重新站起來。」

▲EBC金融集團執行長David Barrett表示，與災區民眾同心協力，共度難關。（圖／EBC金融集團提供）

台南市府指出，丹娜絲颱風造成農業與民生設施嚴重損害，災區目前最迫切需求為遮蔽材料、修繕資源與清理人力。隨著重建逐步展開，市府持續開放捐款平台，呼籲各界善心企業與團體響應，共同協助災民渡過難關。

EBC同時也在全球落實ESG永續精神，除捐助台南外，亦長期參與公共衛生與教育倡議，如與「United to Beat Malaria」防疫組織合作、支持牛津大學經濟公開課程等，展現深耕公益的企業精神。

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