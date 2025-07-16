尹錫悅「密通指令」通話全消失！特檢收押禁見　扣押搜索前國情院長

▲尹錫悅被送進首爾看守所拘留後，一再拒絕回應特檢傳喚要求。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，更疑似下令派無人機進入北韓（朝鮮）。為此，特檢以涉嫌主導內亂與外患等罪，向法院聲請羈押。不過，尹錫悅自從10日被關押進首爾看守所後，便一再拒絕特檢傳喚調查。同時，特檢扣押搜索前國情院長趙太庸住處。

根據《韓聯社》，尹錫悅自從本月10日遭收押至首爾看守所拘留後，便一再以健康狀況不佳為理由，拒絕回應出席特檢的偵訊要求，導致特檢的傳訊計畫一再失敗。對此，南韓法律界人士今（16）日透露，特檢組昨（15）日晚間向首爾看守所下達命令，要求16日下午2時以前將尹錫悅帶到首爾高等檢察廳調查室。

特檢組發表聲明痛批，「嫌疑人尹錫悅過去曾經擔任檢察總長、也曾是前任總統，比起誰都還要更瞭解刑事司法體系。如今，嫌疑人的應對方式，恐將對一般人造成影響。」

尹錫悅的辯護律師小組則反控，「特檢組的傳喚要求，分明是為了在公開場合讓前總統喪失顏面！若是需要面對面偵訊，則地點根本不重要。從過去的例子來看，前兩位總統（李明博、朴槿惠）在接受偵訊時，搜索機關便曾親自造訪看守所。」

另外，美國維吉尼亞州自由大學（Liberty University）教授、前美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使Morse H. Tan（韓國姓名：段賢明）則罕見支持尹錫悅發布緊急戒嚴的決定，甚至支持極端保守派對於「選舉舞弊」的論調，原定16日將前往首爾看守所會客尹錫悅，但因為尹錫悅始終拒絕出席特檢傳喚要求，因此特檢稍早下令，拒絕尹錫悅接見家人、律師以外之人士。

同時，特檢組16日上午7時前往前國家情報院（國情院）院長趙太庸的住處等8個地點執行扣押搜索，以釐清去年12月3日尹錫悅發布緊急戒嚴後，擔任國情院長的趙太庸是否指示透過「遠端登出」的方式，刪除尹錫悅、前國情院第1次長洪壯源透過加密電話溝通時的對話內容。

報導指出，尹錫悅、洪壯源以及其他重要相關人士的加密電話，突然於去年12月6日被「遠端登出」，導致對話內容因手機設定初始化而遭到刪除。去年12月6日當天，洪壯源出席國會情報委員會質詢時，當場公開加密電話對話內容，尹錫悅在電話曾親自指示，「趁這個機會把他們全部抓起來」。