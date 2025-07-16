開車好累！日休息站「智慧馬桶」可檢測疲勞程度　6.8萬人按讚

▲「DUMSCO」開發出一款能評估使用者疲勞程度的智慧馬桶。（圖／翻攝自DUMSCO官網、X@tokyo26）

圖文／CTWANT

長時間駕駛汽車，司機的專注力及應變能力便會開始下降，甚至出現疲勞、打哈欠的狀況。對此，日本開發商「DUMSCO」就開發出一款特殊的廁所裝置，能讓人在使用馬桶時測量疲勞程度，避免「疲勞駕駛」的情形發生。不過，近日有位網友分享了使用心得，引起熱烈討論。

根據「DUMSCO」官網顯示，為了防止疲勞駕駛導致分心、危險，2023年4月，日本神奈川縣海老名服務區的男廁引進了「疲勞測量」裝置，該系統可以透過檢測使用馬桶之人的脈搏來測量疲勞程度。

「DUMSCO」介紹，此裝置是利用人體在疲勞狀態下，交感神經系統活動增加、副交感神經系統活動減少的特性，藉由測量心率波動和分析自主神經系統，來評估疲勞程度。

而在最近，就有位網友在社群平台X分享了自己的使用心得，他表示，在設定年齡過後，系統會詢問使用者「您感覺有多累？」並給出「1.累、2.有點累、3.不累」3個選項，當他點擊「有點累」之後，大約等待30秒，系統分析結果為「您的疲勞程度是有點累」。

貼文曝光後，迅速吸引超過260萬次瀏覽、6.8萬次按讚。不少人紛紛在底下留言，「不管誰來評估，我想每個人都很累」、「他們是在測量我的屁股壓力嗎？哈哈」、「這應該會讓每個人都覺得自己『有點累』，然後他們會想在服務區休息，自然會花費更多錢」、「如果這真的能讓更多人休息並減少事故發生，那就太好了」、「如果能精確測量的話，這將會很有用。當你接近疲勞的極限時，自己可能意識不到，然後突然暈倒。我認為讓運輸業的人們意識到這一點是件好事，因為他們通常非常緊繃」。

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