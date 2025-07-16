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曝對美談判最重要目標　經貿辦：至少要不高於日韓關稅

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣16日在立法院外委會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普延緩「對等關稅」90天後，預計8月1日上路，各界關注政府對美談判結果。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今（16日）表示，談判最終目的是幫出口產業爭取最低關稅，特別希望跟日韓競爭對手，至少要取得不高於他們的關稅，這是這次最重要目標。

立法院外交國防委員會今邀請外交部部長、國家安全局局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，到院報告台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略。

國民黨立委馬文君表示，國安局報告內容中，對台灣整體影響沒有任何研析，她認為政府若在談判過程中越不透明，就讓民眾越無所適從，目前可就相關條件或進度有什麼判斷？黃明昭回應，目前還在談判中，關稅確定比率以後才能做研析跟報告。

馬文君說，她知道還在談，但她要的是研析；國安局重要職責是讓大家知道政府因應措施或態度，例如日、韓都是25%關稅，兩國很明確表態對農業態度，韓國雖會開放，但有原則性協議，而日本嚴拒開放美國米，這是國家應有態度，也就是堅持保護國內利益的底線。關稅涉及國家糧食安全與農民生計，但這部分在各部會今天報告中完全看不到國家的態度。

馬文君又說，美國對全世界讓利空間越來越縮小，台灣已經過度讓步，這是很多國人的感受，外媒也認為台對美關稅談判，把重要談判籌碼用盡，包括追加台積電1000億投資、購買更貴的天然氣、國防支出調高3%以上、擴大對美軍購、加大各項採購，讓整體台灣談判趨勢處於極度弱勢，也會讓美國跟美總統川普予取予求，而這樣做法，也看不到報告內有任何說明跟研析。

馬文君詢問，就這樣狀況，台灣面臨什麼犧牲或有什麼衝擊？顏慧欣說，談判最終目的是幫出口產業爭取最低關稅，特別希望跟日韓競爭對手，至少要取得不高於他們的關稅，這是這次最重要目標；所謂「Give and Take」（互相讓步）過程，「美國如何給我們，我們怎麼去爭取到最好的關稅」。

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