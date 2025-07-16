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關稅真的來了！川普警告：日本若不開放市場「8月開徵25%」

▲▼美國總統川普15日抵達華府白宮南草坪，走下海軍陸戰隊一號時緊握拳頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普15日抵達華府白宮南草坪，走下海軍陸戰隊一號時緊握拳頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在經過長達數個月的多國談判過程後，美國總統川普本月7日公布首波對等關稅稅率名單，其中日本稅率高達25%。對此，川普稍早再度向記者表達不滿，認為日本可能無法輕易開放市場，因此一旦時間到了8月1日，可能會依照寄給日本首相石破茂的信函，向日本課徵25%的關稅。

根據日媒《日本放送協會》，川普於美東時間15日在華府郊外的空軍基地回答記者提問，針對與日本的關稅談判再度表達強烈不滿，「如果對方有意這麼做，也可能退出協議。以日本為例，若日本開放市場（就有轉圜的餘地）。但他們應該不會這麼做吧。所以，就有可能依照信函所寫的（課徵25%對等關稅）。」

據悉，川普過去以來經常抱怨，日本向美國出口大量的汽車，卻不願意從美國進口汽車。

▲▼日相石破茂最近積極出席參議院選舉造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相石破茂最近積極出席參議院選舉造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《集英社》，川普決定從8月1日起向所有從日本進口至美國的產品課徵25%對等關稅。川普在貿易談判上對日本相當不滿，認為日本對於市場開放抱持消極態度，且日本不願意進口美國的汽車和農產品。儘管川普曾於13日透露，「日本正在快速改變方針」，但前景依舊不明，一旦課徵25%關稅，恐對日本經濟帶來巨大衝擊。

報導指出，其實川普政府從4月3日起便針對進口汽車課徵25%關稅，然而5月份的貿易統計數據卻震驚外界，平均每輛對美出口汽車的單價是363萬日圓，與前一年同月份相比竟然減少21.7%，顯示企業並未將關稅反映在售價上，相反地企業還得自行吸收成本，估平均每輛出口汽車的企業自行吸收成本達100萬日圓。

川普政府也針對所有品項課徵10%對等關稅，然而關稅所產生的成本恐也得由企業自行吸收。從5月份貿易統計數來看，對美出口橡膠製品平均1噸單價減少11.5%、汽車零件價格下降8.1%、引擎價格則下降5.3%。

美國今年5月份關稅收入達到220億美元，比起2024年還高出3倍，顯示川普政府的關稅政策並未帶來通貨膨脹或景氣不佳等跡象，相反地還大幅增加稅收。

►遭川普課25%高額關稅！日相石破茂爆粗口「遭看扁」：難忍這口氣

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