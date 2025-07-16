警追酒駕遭倒車衝撞　副所長開5槍擊斃後座女乘客！無罪確定

▲桃園八德員警追緝酒駕車，竟遭對方衝撞，連開5槍擊斃後座乘客，獲判無罪確定。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市八德分局前副所長曾沛恩，2020年3月間在路上追捕一部酒駕車輛時，對方多次倒車衝撞警方機車，員警最後朝車輛開了5槍，其中2槍打入後座乘客楊姓女子的腿部與後背，楊女送醫不治。家屬提告員警過失致人於死，一、二審均判決員警無罪。案經上訴，最高法院16日駁回上訴，員警無罪確定。

判決指出，本案發生於2020年3月27日，深夜23時46分，吳姓男子駕車，車上載著2名友人與一名女性友人，在桃園市八德區介壽路2段某巷口違規停車。當時為駕駛警車執行勤務的曾姓副所長發現後，就以廣播示意吳男停車受檢。吳男因為喝酒駕車上路，為免酒駕之事遭發覺，隨即倒車後，駕車加速逃逸，員警也展開追緝。

五分鐘後，吳男的車輛開入桃園市八德區建國路某巷弄內，因為巷弄狹小，吳男就先倒車衝撞警車2次，等撞開空間後，又再倒車1次並向前將車頭朝右行駛打算逃離，員警為制止吳男脫逃，就先下車先自吳男車輛後方射擊2槍。但吳男仍未停車，員警再朝車輛後方射擊3槍，其中2槍射中車內副駕駛座後方之楊姓女乘客，子彈穿過楊女左大腿、左小腿與後背，被送醫急救後不治。吳男事後被捕，酒測值高達0.49。不過死者家屬不滿，質疑員警用槍過當，提出過失致人於死的告訴。檢方對員警提起公訴。

一審桃園地院審理後，認為當時情況緊急，員警已經多次鳴笛、廣播要求對方停車，但對方置之不理，之後對方也倒車衝撞，甚至在兩旁都是機車的狹小巷弄內高速行駛，不管隨時都有車輛、行人衝出而肇事的可能性，因此在急迫情形下，員警才朝輪胎射擊，並無用槍過當，判決無罪。

案件上訴二審，高院也認為確實情況急迫，員警不得已才以朝輪胎射擊的方式，逼迫吳男停車，員警並無用槍過當，也是判決無罪。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴，全案無罪確定。

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