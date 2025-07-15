百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

記者吳銘峯／台北報導

經營部落格「多多看電影」擁有百萬粉絲的知名影評人余尚泓，2020年在自己開設的桌遊店內，性侵受僱的女甜點師得逞，一審判刑3年10月，上訴二審時，余男賠償80萬元、並在部落格內刊登道歉聲明，成功和解，高院二審15日改判他緩刑5年。余男聽到緩刑後，立刻燦笑打電話向親友報喜訊，結果看到記者採訪他，他立刻變臉，不願回答問題，隨即離去。

▲百萬部落客「多多看電影」知名影評人余尚泓犯下性侵案，看到記者採訪就擺出臭臉。（圖／記者吳銘峯攝）

余男經營部落格成功，也因此成為著名的部落客，經常四處演講，甚至上電視節目。但有媒體報導，他劈腿多女，更把自己經營的桌遊店變成砲房，與女客人、粉絲發生關係；媒體更說他利用店裡的監視器，將性愛過程拍下，存在雲端。

而根據本案判決，余男2017年8月間透過交友軟體「weTouch」結識本案被害人、甜點師小柔（化名）。並在2020年8月起，雇用小柔擔任他萬華桌遊店的甜點師，專門製作甜點。但小柔提告指稱，余男在2020年9月間，就趁著小柔在廚房製作甜點時，自小柔背後捏肩膀，並貼近小柔。小柔一開始離開廚房，余男則緊跟在後，2人再回到廚房後，余男不顧小柔表示：「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」，仍強吻小柔頸部、耳朵及臉頰，之後更以手指性侵得逞。10分鐘後，又再度性侵得逞。

小柔事後提告，余男遭提起公訴，一審台北地方法院審理後，今年初將余男判處有期徒刑3年10月，案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，余男積極與小柔和解，雙方達成共識後，余男賠償小柔80萬元，並捐款9萬元，此外，余男也依照和解書內容，必須於今年6月間，在部落格內刊登道歉聲明。但小柔指稱，余男又藉機耍小手段，將道歉聲明刻意PO在荒廢1年多的部落格，不設定標題防搜尋，前面還用7篇新文章遮掩不露出於首頁。

即便使用了小手段，余男還是成功蒙混了高院法官，認為余男確實遵照和解筆錄所行，有深切悔悟之心。全案於15日宣判，高院改判余男有期徒刑2年，因為達成和解又遵照和解筆錄所行，高院宣告緩刑5年的自新機會，並需於判決確定後1年內接受3場法治教育。

以往性侵被告極少到法院聆聽宣判，但余男不同於其他被告，信心滿滿的到高等法院聆聽宣判。在聽到獲判緩刑後，余男走出法庭，立刻開心與親友通電話報喜訊。不過一看到記者拍攝，余男立刻收起笑臉，面對提問也揮手不願回答，離開法院。

▼余尚泓犯下性侵案，一審判刑3年10月，但二審聽到緩刑後，燦笑報喜訊。（圖／記者吳銘峯攝）